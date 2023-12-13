英國經濟10月萎縮幅度大於預期 英鎊下挫

由於借貸成本上升和潮濕天氣造成的影響，英國經濟 10 月萎縮幅度超過預期，為下一個季度的經濟停滯奠定了基礎，人們普遍預測這種停滯將持續到 2024 年。

英國國家統計局周三 (13 日) 公布，10 月 GDP 下降 0.3%，為 7 月以來首次下滑，9 月為成長 0.2%。經濟學家之前的預測為下滑 0.1%。

交易員加大了對英國央行降息的押注，預計明年共將降息 95 個基點，這是目前周期中降息幅度最大的一次。數據公布後，英鎊兌美元下跌 0.3% 至 1.2530。

其中，服務業、工業生產和建築業都弱於預期，這三個產業自 7 月以來首次出現共同萎縮。

數據加劇了外界對英國經濟長期停滯的擔憂。由於英國央行緊縮行動的影響尚未完全顯現，預計第四季經濟最多只會小幅成長，有些人甚至預測經濟將開始輕度衰退。

Manx 金融集團執行長 Douglas Grant 表示：「2023 年英國 GDP 數據描繪出一幅經濟表現低迷、黯淡和黯淡的景象。」

它還表明，首相蘇納克 (Rishi Sunak) 陷入困境的保守黨政府。在預計明年舉行的大選中，將面臨著黯淡的經濟背景。

蘇納克將經濟成長作為他的五個關鍵承諾之一，這項承諾取決於第四季 GDP 是否成長。他已經因為英國黯淡的前景，而受到自己所在的保守黨和反對黨工黨的批評。