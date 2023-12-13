別管PC走疲 AI才是重頭戲！美券商喊買英特爾

美券商 Raymond James 認為，雖然個人電腦 (PC) 銷售下滑，英特爾 (INTL-US) 短期內可能會面臨困難，但投資人應該關注的是該公司長期機會。

分析師 Srini Pajjuri 周二 (12 日) 重申對英特爾股票「跑贏大盤」的評級，並將股價目標自 42 美元上調至 48 美元。英特爾周二下跌 1.12%，收每股 44.04 美元。

戴爾科技 (DELL-US) 上個月公布的季度財務業績令人失望，顯示前兩個月 PC 需求已減弱，當時該公司高層表示，人工智慧 (AI) 伺服器的需求強勁，但傳統電腦的銷售狀況恐要花更長的時間才能復甦。

Pajjuri 調降對英特爾 2024 年第一季的預期，以反映戴爾近期對 PC 疲軟的評論，但由於他更加相信英特爾可轉虧為盈，因此仍提高目標價。

Pajjuri 寫道：「無論在資料中心內或外，AI 都是公司逐漸興起的機會，此外，英特爾在領先代工業務方面也取得了良好進展。」代工服務業務是英特爾執行長 Pat Gelsinger 讓公司轉虧為贏的策略之一。

該分析師認為，英特爾可以實現其目標，一來改善晶片製造能力，二來吸引更多新客戶。

他還舉出該公司的 Gaudi AI 加速器訂單已達 20 億美元，這是英特爾專注 AI 的晶片產品。他樂觀預期英特爾有能力將這些晶片出售給企業，用於較小型產業特定 AI 模型。

他寫道：「隨著微軟 Copilot 這一類 app 更加普及，AI PC 是另一個新興機會，可紮實增加商機。」