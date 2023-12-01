標普：印度將取代中國 在未來幾年成為亞太主要成長引擎

標普全球 (S&P Global) 表示，隨著中國經濟放緩，亞太地區主要成長引擎將從這個全球第二大經濟體，移轉至南亞及東南亞，並由印度帶領整個地區成長。

標普全球在周一 (27 日) 發布的另一份報告中表示，截至 2024 財政年度 3 月，印度國內生產毛額 (GDP) 成長率將達 6.4%，高於先前預測的 6%，原因是印度國內的消費成長，幫助抵銷食品價格高漲及出口不佳的影響。

上述報告還指出，受惠於強勁內需，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今明兩年 GDP 也將實現正成長。

標普將 2025 年度印度成長預期下修至 6.5%，低於先前預測的 6.9%，但預估 2026 年度印度 GDP 成長率將躍升至 7%。

相較之下，標普預估 2023 年中國經濟成長率為 5.4%，較先前預測高出 0.6 個百分點，2024 年預估將成長 4.6%，也高於先前預測的 4.4%。

標普表示，中國近期批准發行 1 兆美元人民幣主權債，並允許在 2024 年新增部分地方政府債務額度，支持了其對中國實質 GDP 成長的預測，但也警告，中國房市的動盪將繼續為經濟帶來威脅。

標普全球亞太區信貸研究主管 Eunice Tan 表示：「對新房地產的需求依然低迷，影響了開發商的現金流和土地銷售。在流動性吃緊的情況下，債台高築的地方政府融資平台 (LGFV) 可能導致信貸壓力加劇，進而打擊中資銀行資本。」

即使標普對亞太地區保持樂觀態度，以色列與哈馬斯戰爭帶來的能源衝擊，再加上美國經濟硬著陸風險，仍令該公司下修亞太地區 (不含中國) 明年經濟成長預測，從原先的 4.4% 調降至 4.2%。