〈美股早盤〉美通膨頑強難退 Fed政策轉向可能還早 主要指數走低

美國最新通膨數據顯示，11 月通膨意外加速上升強化聯準會 (Fed) 在短期內維持高利率的決心，同時也意味著不太可能在明年初就轉向降息，美股主要指數周二 (12 日) 走低。

截稿前，道瓊工業指數漲近 0.02%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.2%。

在美國公布的通膨數據僅與預期相符後，美股和美債走勢艱難，加劇投資人對 Fed 將在一段時間內維持利率高峰以使通膨回到 2% 目標水準的猜測。

美國周二公布的報告顯示，剔除食品和能源成本的核心消費者物價指數 (CPI) 繼 10 月份成長 0.2% 後，11 月又上漲 0.3%；按年來看成長 4%，符合經濟學家預期且與前值持平。經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。

Lombard Odier 資產管理公司的 Florian Ielpo 表示：「通膨數據是朝著正確方向邁出的一小步，沒有人可以對此提出異議，但通膨維持在高水準的時間越長，出現第二輪影響的可能性就越大。」

通膨放緩的跡象幫助推動美債市場上個月實現了自 1980 年代中期以來的最大漲幅，殖利率率大幅下跌，原因是市場猜測 Fed 將在明年將基準利率下調逾一個百分點。此外，昨日公布的數據顯示，11 月份美國消費者近期通膨預期降至 2021 年 4 月以來的最低水準。

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 指出，CPI 資料公布後，投資人將承擔吸收昨日 210 億美元 30 年期公債標售的任務，這將為本周在 Fed 利率決策出爐前的一系列公債標售畫上一個完整的句點。

截至台北時間周二（12 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.38%，至每股 192.45 美元

蘋果已提出允許競爭對手使用其用於行動錢包的行動支付系統，此舉可能解決歐盟的反壟斷指控，並避免可能的巨額罰款。知情人士透露，歐盟執委員會可能會在下個月徵求競爭對手和消費者的回饋意見，然後再決定是否接受蘋果的提議。不過市場測試的時間以及是否會進行測試仍有可能發生變化。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.89%，至每股 28.39 美元

美國製藥巨擘輝瑞周二表示，已同意捐贈抗癌藥物 Bavencio 的銷售權利金，以解決美國反壟斷監管機構對其 430 億美元收購 Seagen (SGEN-US) 的擔憂。輝瑞表示，目前已獲得所有監管部門的批准，將於本周四 (14 日) 完成這筆交易。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.50%，至每股 91.74 美元

外媒報導，迪士尼和印度富豪安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信實工業 (Reliance Industries Limited) 預估最早將於下周一 (18 日) 簽署一份不具約束力的協議，以現金加股票的方式合併兩家公司在印度的媒體業務。如果交易成功，安巴尼從零售到煉油的綜合企業集團將注資，持有合併後實體至少 51% 的股份，而迪士尼將持有其餘股份，此次合併後將成為印度數一數二大的媒體巨擘。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 NFIB 小型企業信心指數報 90.6，預期 90.7，前值 90.7

美國 11 月 CPI 年增 3.1%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 11 月 CPI 月增 0.1%，預期 0.0%，前值 0.0%

美國 11 月核心 CPI 年增 4.0%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 11 月核心 CPI 月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

有華爾「垃圾債券大王」之稱的著名投資人 Michael Milken 預估，如果以史為鑒，Fed 在貨幣政策方面將行動緩慢。他表示，Fed 在開始降息之前肯定會先壓制住通膨，以避免 1970 年代通膨率重新加速至兩位數的情況重演。

Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 預計，標普 500 指數明年將收於 5,200 點，成為華爾街目前給出的最高目標之一。