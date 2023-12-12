路透：華為接洽奧迪、賓士 尋求投資其智慧汽車公司

路透周一 (11 日) 援引多名知情人士消息報導，華為已向賓士 (Mercedes Benz) 和福斯汽車 (Volkswagen) 旗下奧迪 (Audi) 詢問，是否有興趣購買其智慧汽車軟體和零組件公司的少量股份，此舉旨在擴大中國品牌以外的合作夥伴關係。

據悉，自 2019 年以來一直是美國制裁目標的華為也希望有外國投資人，好保護其業務免受潛在的進一步地緣政治緊張局勢的影響。

這家中國科技巨擘上個月表示，將剝離其成立 4 年的智慧汽車解決方案 (IAS) 業務部門，該部門正尋求成為智慧電動車軟體和零組件的主要供應商。據了解，該部門的估值將在 280 億至 350 億美元之間。

知情人士說，華為最近幾周已與賓士進行初步談判，而福斯獲得 3% 至 5% 的股份，估值仍有待協商。但該消息人士補充說，賓士對此並不感興趣，因為該公司希望繼續負責其軟體業務，以維持其高檔品牌定位，而不是將其外包給供應商。

另外，目前無法立即確定奧迪對華為報價的興趣程度。但知情人士露露，奧迪和華為正計劃合作，為奧迪開發自動駕駛技術。這些技術將從 2025 年起用於面向中國市場的汽車，這些汽車將由福斯汽車與一汽集團 (FAW Group) 的合資企業生產。

對於上述報導，賓士拒絕就其所謂的猜測置評、奧迪拒絕置評，華為則沒有回應置評請求。

市場分析指出，華為採取這一舉措之際，在中國的全球汽車製造商正越來越多尋求與該國企業合作，這些公司在替中國消費者開發高階功能方面處於領先地位。