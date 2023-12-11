新青安案造成房貸版圖挪移 公股銀行9月房貸增速超越民銀

台灣官方推動的新青安房貸，給予較佳的房貸利率等條件，吸引首購族購屋時搭配使用。依金管會的統計資料庫資料顯示，公股銀行 9 月的房貸餘額成長金額，月增 376 億元，但政策上路前的 7 月房貸餘額僅月增 160 億元，餘額增加速度遠超過非公股銀行，顯示許多首購族的購屋都採取新青安房貸，房貸版圖也出現明顯挪移。

如統計今年以來每月的房貸餘額增加的金額變化，非公股銀行今年 5-9 月每月房貸餘額增加 360~436 億元，不過今年公股銀行的房貸餘額每月增加從 4-7 月都不到 200 億元，9 月快速攀升到 376 億元，非公股銀行則呈現每月穩定的狀況，明顯可看出 8 月以來公股銀行的房貸增加明顯快過非公股銀行。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，新青安因為三年利率補貼較高，甚至短期利率比公教貸款還優惠，因此有需要且符合條件的首購族，即使過去沒和公股銀行打交道，也會優先選擇此方案，因此統計起來非公股銀行每月增加房貸金額穩定，但公股銀行呈現大量增加的現象。

台灣官方的「新青年安心成家房貸」自 2023 年 8 月 1 日起放寬各項條件，包括最高貸款額度新臺幣提高至 1,000 萬元、貸款年限延長至 40 年，寬限期延長至 5 年等；另現行公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼 1 碼至 2026 年 7 月 31 日止。