〈房產〉小宅風吹到台灣中部 海線以龍井及梧棲受影響最大

小宅風吹到台灣中部地區，房仲統計顯示，台中買賣面積縮水幅度最多前五大行政區，海線地區就占了兩個，包括了龍井區及梧棲區，房仲業者近年來台中的小宅風潮確實有擴大跡象，除了小宅本身入手門檻低的原因外，建商推案策略的改變也占了相當一部分比重。

最近幾年台中的小宅化現象相當明顯，由內政部不動產資訊平台揭露，統計從 2014 年第三季到 2023 年第三季止，台中市的平均買賣面積從 39.78 坪降低到 30.2 坪，減幅高達 24.1%，進一步觀察台中市各行政區的表現，近 10 年以西屯區的平均買賣面積縮水幅度最多、達 39.1%，依次分別是南區減少 30.7%、龍井區減少 28.2%、東區縮水 27.7%、梧棲區減少 27%，台中買賣面積縮水幅度最多前五大行政區有兩個都來自海線地區。

東森房屋龍井東海加盟店經理王聖德表示，台中的小宅風潮確實有擴大跡象，除了小宅本身入手門檻低的原因外，建商推案策略的改變也佔了相當一部分比重。台中的小宅占比愈來愈高，除了房價高漲，購屋民眾只能退而求其次購買低總價小宅產品的因素外，還有一個很重要的原因是建商推案策略的改變。

就以海線地區來說，早期海線地區的建物大部分是居住空間較大的透天厝，但近年來在中科、特 5 號道路、台積電、精華區人口外溢等利多題材的挹注下，海線地區房市能見度快速提升，大量建商和購屋民眾聚焦海線，導致海線地區房價和土地價格一路高歌。隨著土地取得成本的飆漲，建商自然就會改推小坪數產品，以此提高銷售量，增加銷售額，達到利益最大化的目的，最近幾年海線地區建商的推案類型很多都是兩房或小三房的剛性需求產品。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，從長線來看，預估伴隨台中各類建設題材的發酵，區域房價繼續穩健成長的可能性很大，小宅化仍是未來趨勢，由於目前台中正三房以上中大坪數產品的新建案愈來愈少，而且價格更是高高在上，所以很多偏好中大坪數住宅的購屋民眾都開始到中古屋市場尋找標的。