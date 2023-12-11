〈房產〉有了第一桶金還不夠 雙北購屋自備款至少300萬元起跳

全台六大都會區最新房屋房貸的平均鑑估值都已經超越 1000 萬元大關，房仲業者彙整聯徵中心資料發現，今年第三季全台六都的以台北市平均 2499 萬元最高，新北以 1541 萬排名第二，同時，此一數據也顯示，目前的在雙北的購屋自備款都要在 300 萬元之上，台北市甚至到 500 萬元。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，買房要攻破的首個關卡就是自備款。若以兩成自備款試算，目前在六都之中，台北市的購屋門檻最高，自備款至少要有 500 萬元，新北市大約需要準備 300 萬元左右，桃園、台中、台南、高雄的自備款負擔雖然相對較輕，但也都在 200 萬元以上。

然而，根據主計總處家庭收支調查，2022 年每人可支配所得平均數約為 39.2 萬元，也就是說購屋民眾如果想要僅憑一己之力在六都買房，恐怕要不吃不喝 6-13 年才能勉強湊出自備款。

黃勝暉進一步表示，備齊自備款後，每月的房貸負擔也是一筆相當龐大的支出。即使用 2.06% 的房貸利率地板價和 30 年的房貸年限來降低每月還款負擔，台北購屋民眾平均每月房貸支出還是高達 7.4 萬元，新北 4.6 萬元，台中 3.8 萬元，台南、桃園 3.4 萬元，高雄 3.2 萬元。

黃勝暉指出，雖然自去 (2022) 年下半年以來，打炒房聲浪不絕於耳，但在台灣社會仍然普遍存在著「有土斯有財」的傳統觀念，再加上預期通膨、營建成本居高不下以及房貸利率尚在歷史低檔等多重因素，使得目前台灣的房價依然相當堅挺，並未出現大幅震蕩。研判隨著利空資訊逐漸被市場淡化，以及總統大選即將落下帷幕，全台房市交易量能仍有穩健成長的空間，未來的買房難度恐怕還會繼續攀升。

黃勝暉建議，在房價高漲的大環境下，為了幫助首購族一圓上車夢，近年來政府確實也做出了不少努力，有需要的購屋民眾不妨加以善用，例如近期討論熱絡的「新青安 2.0 」政策利多，其中包括了最高貸款額度提高至 1000 萬元、貸款年限延長至 40 年，寬限期延長至 5 年、利率補貼 1.5 碼等，的確可以在很大程度上幫助首購族減輕購房負擔。