〈房產〉租屋族哭哭 今年全台灣房租指數恐將改寫27年新高

根據主計處統計資料顯示，房租指數 11 月再創歷史新高，年增率連續四個月超過 2%，顯示租金漲勢似乎仍未停歇，如以年度的房租指數來看，今年前 11 個月平均年增已達 2.16%，房仲業者預估，今年房租指數將寫下 27 年來新高，也將是 27 年來首度年度房租指數年增超過 2%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租受到許多因素影響，包括房價高漲新房子的租金水準較高，通膨也會帶動生活支出增加，房租也可能因此調漲，市場供需也會是影響房租的重要關鍵，高房價也可能讓租屋需求增加，若加上一些稅費的調整，未來都有機會反映在租金上。另外，政府積極推動的租金補貼也讓租客對於租金承受度增加，從官方的租金指數統計來看，租金仍呈現緩漲趨勢，不過因為統計方式的關係，民眾實際上的感受會比數字更為強烈。

根據主計處的統計顯示，1999-2021 期間的房租指數年增率，每年波動都在 1% 以內，不過 2022 的房租指數年增率就跳升到 1.68%，今年前 11 個月平均年增率更達到 2.16%，11 月的房租指數 104.7 更創下歷史新高，反映近 2 年房租漲勢有加快的現象。

如以區域分布來看，今年前 11 月房租指數上漲最多的是中部地區，房租指數年增率平均達 2.85%，東部地區則是平均年增 2.68%，南部地區平均年增 2.37%，北部地區因為房租基期較高，平均房租指數年增 1.89%。

同時，這數據也顯示，這波租金上揚，過去租金較低的區域因為基期低，漲幅最為明顯，曾敬德建議，面對租金高漲，年輕人可以多利用官方的租金補貼美意，或者也可以先窩在家裡多存一些資金，日後若真的要購屋才有第一桶金。