特斯拉開發平價電動車進展顯著 上海廠可能成為中心

在營收放緩、市值遲滯之際，特斯拉 (TSLA-US) 開始加碼平價電動車和儲能業務尋求突破。

特斯拉 CEO 馬斯克近日表示，2.5 萬美元的電動車開發已取得顯著進展。該車型是特斯拉衝刺 2030 年 2000 萬輛年銷量的關鍵產品。

馬斯克在接受採訪時透露，特斯拉的低成本電動車將以非常高的產量生產。馬斯克聲稱自己每周都會審查該車型生產線的計劃，並認為這款車代表的製造業革命將令人震驚。

這款電動車將首先在特斯拉德州奧斯汀工廠生產，然後擴展至墨西哥工廠。馬斯克暗示該車型將涉及一條全新的汽車生產線，可大大降低電動車的製造成本。宣稱其採用「遠超地球上任何汽車工廠的生產技術」。

今年 9 月，《路透》報導特斯拉已在一體化壓鑄上取得技術突破，號稱將令生產成本減半的全新工藝，是特斯拉在未來 10 年製造數千萬輛平價電動車的核心。藉由該技術，特斯拉可以將電動車的幾近所有複雜車身底部零件壓鑄成一個整體，而非由約 400 個零件組成。

部分評論家對馬斯克宣稱即將徹底顛覆汽車生產線持懷疑態度，指稱他每 6 周就會說這樣的話，但沒有兌現。

從目前的定價來看，特斯拉全新電動汽車 2.5 萬美元的售價相較燃油車並不算太低，畢竟在美國一輛豐田卡羅拉起價還不到 2 萬美元。但考慮到全球油價上升趨勢明顯，用車成本相對較低的電動車受到消費者歡迎，這種趨勢可能會在特斯拉再次降低電動車售價後加強。

據大陸媒體報導，特斯拉計畫重啟去年年中暫停的上海第三期汽車工廠建設，未來的生產重心可能正是平價電動車型。上海是特斯拉全球效率最高的生產中心，特斯拉美國德州廠每下線一輛車要 76 秒，上海廠只需 37 秒。

該工廠目前已經滿載運轉。《彭博》年初報導特斯拉計畫通過三期建設將上海工廠總產能翻倍至每年 200 萬輛。

與此同時，特斯拉試圖在中國尋找新的成長點，儲能業務將首次進入中國。該公司在上海生產的儲能電池產品將於明年開始在中國銷售。目前相關儲能專案已招募到研發負責人，正在招聘銷售負責人。該公司曾在 4 月披露有意在上海建設一座年產 40 GWh 的新儲能電池工廠。

根據特斯拉官方資訊，上海儲能工廠將主要生產 Megapack 產品。Megapack 主要用於大型能源存儲和電網支援，如儲存太陽能、風能等再生能源，還有助於穩定電網並預防斷電。