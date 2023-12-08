挪威主權財富基金：特斯拉應該尊重工會集體談判權利

全球最大的股市投資者、規模達 1.5 兆美元的挪威主權財富基金周五 (8 日) 表示，美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 應尊重基本勞工權利，包括工會集體談判的權利。

這家電動車生產商在北歐面臨工會和一些退休基金的強烈反對，因為它拒絕接受瑞典機械師關於工資和其他條件的集體談判權的要求。

根據 LSEG 數據，營運挪威基金的挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 是特斯拉第七大股東，持有 0.88% 的股份，價值約 68 億美元。

針對特斯拉與瑞典工人的衝突，NBIM 在接受《路透》採訪時表示：「我們希望我們投資的公司尊重基本人權，包括勞工權利。」「2022 年，我們支持特斯拉的一項股東提案，要求該公司推出一項尊重組織權的政策。」

NBIM 指 2022 年提案得到 32% 投票者的支持，該提案呼籲特斯拉採取尊重結社自由和集體談判等勞工權利的政策。但該公司董事會建議投下「反對」票。

特斯拉徹底改變了電動車市場，它成功地避免與大約 12.7 萬名員工達成集體談判協議，而執行長馬斯克 (Elon Musk) 向來直言不諱地反對工會；並表示其瑞典員工的待遇與工會要求的條件一樣好甚至更好。

丹麥最大退休基金之一 PensionDanmark 周四 (7 日) 表示，已出售其持有的價值 6900 萬美元的特斯拉股份；基金管理公司 PaedagogernesPension 也表示將跟進並出售價值 3500 萬美元的股份。

NBIM 拒絕評論其對特斯拉的投資是否會受到該汽車製造商反對有組織勞工的影響。

該挪威基金的獨立道德委員會也拒絕發表評論，該委員會可以建議 NBIM 最終從不符合其預期的公司中撤資。

NBIM 表示，其期望是根據國際勞工組織 (ILO) 制訂的國際標準和全球人權公約。

NBIM 在其期望文件中表示，其投資的公司在制訂和實施政策和實踐時「應以透明的方式與工人及其代表（例如工會）進行接觸」。