聲援北歐工人 丹麥退休基金拋售特斯拉股票

特斯拉 (TSLA-US) 的北歐勞資糾紛開始激怒當地投資者，丹麥的一家退休基金決定拋售所持特斯拉股票，以聲援工人。

丹麥最大的退休基金之一 PensionDanmark 周四 (7 日) 在一封電子郵件中表示，已出售其持有的特斯拉股票，以抗議該公司拒絕與工人簽署集體勞動協議。這家退休金管理公司並未透露其持股規模，但當地媒體 Frihedsbrevet 報告，其持股規模約為 4 億克朗 (5800 萬美元)。

這場爭端始於瑞典，但已蔓延至鄰國丹麥和挪威，這些國家的工會警告，他們將阻止特斯拉汽車的接收與運輸。在瑞典，工會不再為特斯拉投遞郵件或清理垃圾。

PensionDanmark 表示，最初已聯繫特斯拉，試圖說服他們簽署勞工協議未果。

這家基金說：「隨著衝突現在蔓延到丹麥，並且由於特斯拉最近非常明確地拒絕在任何國家簽署協議，我們得出的結論是，我們作為投資者目前無法影響該公司。」 「這就是為什麼我們現在將特斯拉列入我們的排除名單。」

丹麥罷工背後的 3F 工會主席 Jan Villadsen 也是 PensionDanmark 董事會成員，這家基金擁有超過 80 萬名會員，總資產達 3090 億克朗。

3F 的介入意味著丹麥的碼頭工人以及貨車司機將不會在港口接收並運輸特斯拉汽車，這阻斷了特斯拉繞過瑞典工人罷工的道路。

Villadsen 表示，3F 將介入特斯拉與瑞典的勞資鬥爭，並對特斯拉施加進一步的壓力。他希望特斯拉盡快坐到談判桌前，雙方可以簽署集體勞動協議。

對此，Arena Idé 智庫調查負責人、瑞典勞動市場專家 Arena Idé 表示，這本身只是一個非常小的衝突，僅約 120 名員工直接參與其中，但特斯拉是一個大雇主，後續影響可能比衝突本身大很多。