特斯拉陸製電動車11月銷量下跌17.8% 近一年來最大單月跌幅

中國乘用車協會 (CPCA) 周一 (4 日) 發布統計顯示，美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 11 月中國製造的電動車 (EV) 銷量較去年同期下滑 17.8% 至 82432 輛。

這是自 2022 年 12 月以來的最大單月跌幅；當時特斯拉陸製電動車銷量年減 21%。特斯拉一直在減產並降價以應對庫存增加和需求疲軟。

然而，中國製造的 Model 3 和 Model Y 汽車的交車量比 10 月增加了 14.3%。

中國競爭對手比亞迪憑藉其「王朝」和「海洋」系列電動車以及油電混合動力車型，11 月乘用車交車量再創新高，達到 30 萬 1378 輛，環比成長 0.09%，年增 31%。

雖然執行長馬斯克在中國的魅力攻勢有增無減，但特斯拉一直在全球最大汽車市場面臨著競爭壓力。

根據 CPCA 統計顯示，年初以來特斯拉在中國引發的價格戰已波及 40 多個品牌，但其在中國電動車市場的占比從 9 月的 8.7% 下降至 10 月的 5.78%。

自 10 月下旬以來，特斯拉在中國已進行了 5 次漲價。中國的電動車需求成長正在放緩，因為消費者青睞更實惠的插電式混合動力車，即使純電池車的種類不斷增加。

理想汽車 (LI-US) 上月表示，其首款全電動車計畫於 2 月量產和交車。

智慧型手機製造商小米也朝向電動車生產邁進，汽車製造商北汽集團旗下子公司正在申請監管部門批准生產兩款小米品牌汽車。