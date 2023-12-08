〈美股盤後〉等待非農就業報告 AMD引領費半飆升 標普終結連三黑

美國非農就業報告出爐前夕，標普 500 指數週四 (7 日) 收紅 0.8%，終結連續三個交易日走跌態勢。道瓊指數小漲逾 60 點，距離歷史高位不到 2%。

人工智慧 (AI) 樂觀情緒再度發燒，AMD 飆漲超 9%。Google 推出人工智慧模型 Gemini，母公司 Alphabet 股價強彈。那斯達克指數勁揚超 1.3%。費半指數收盤飆漲近 2.8%。

本週在一系列好壞參半的數據中，就業市場一直是投資人的焦點。美國勞工部週四公布最新數據顯示，上週初領失業金人數低於市場預期，續領失業金人數遠低預期，創 7 月以來最大降幅，這顯示裁員步伐並未加快。美國 10 年期美債殖利率週四小幅上漲至 4.129%，反映出人們對勞動市場強勁的擔憂。

美國人力資源管理機構 ADP 公布，11 月美國民間就業人數增加 10.3 萬人，低於 10 月的增加 10.6 萬與市場預估的 12.8 萬人。此前，勞工部週二發布的數據，統計局週二公布職缺降到 870 萬個，是 2021 年 3 月以來最低。

非農就業報告向來衡量美國經濟總體健康狀況的不二指標，經濟學家預計美國 11 月新增就業 19 萬個，較 10 月有所提升。

投資人希望勞動市場出現降溫跡象，讓聯準會下週更堅定維持利率在當前水準。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計聯準會 3 月降息的可能性為 60%，高於一週前的 50%。

其他央行方面，日本央行似乎正在為結束長期實施的負利率政策做準備，日本央行副行長冰見野良三與行長植田和男分別在週三、 週四均談及結束負利率的可能性，日元週四出現近一年來最大單日漲幅。

政經方面，美國共和黨領導的眾議院週三投票決定，禁止拜登政府推進嚴格的汽車排放法規，該法規將導致到 2032 年，67% 的新車為電動汽車，221 票對 197 票的表決結果，促使白宮威脅否決，白宮稱這將災難性地損害美環保署 (EPA) 發布汽車法規的能力。

美國財​​政部週四宣布與墨西哥財政部簽署一項協議，合作加強對外國投資的審查，以增強國家安全，包括定期分享資訊。

美股週四 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 62.95 點，或 0.17%，收 36,117.38 點。

那斯達克指數上漲 193.28 點，或 1.37%，收 14,339.99 點。

標普 500 指數上漲 36.25 點，或 0.8%，收 4,585.59 點。

費城半導體指數上漲 101.72 點，或 2.79%，收 3,747.54 點。

NYSE FANG + 指數上漲 158.02 點，或 1.96%，收 8,230.01 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊揚升，通訊服務和資訊科技領漲。能源股跌幅最大。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全線走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 飆漲 5.31%；Meta (META-US) 上漲 2.88%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.63%。

道瓊成分股逾半收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴漲 7.16%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.13%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.17%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.93%；Merck (MRK-US) 下跌 1.66%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 暴漲 9.89%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.29%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.40%；美光 (MU-US) 上漲 0.71%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.55%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.04%。

台股 ADR 僅中華電信殞落。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.47%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.34%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 5.31% 至每股 136.93 美元。Google 大語言模型 Gemini 於 12 月 6 日正式對外發布，Google 執行長皮查伊表示，Gemini 1.0 是原生多模態打造，是目前為止 Google 能力最強的通用人工智慧 (AI) 模型。

AMD (AMD-US) 暴漲 9.89% 至每股 128.37 美元。輝達 (NVDA-US) 揚升 2.40% 至每股 465.96 美元。AMD 宣布 MI300X 加速器開始出貨，性能遠勝對手輝達 H100，該公司估計今年資料中心 AI 處理器的市場價值為 450 億美元，預估到 2027 年將成長至約 4,000 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.01% 至每股 194.27 美元，市值再回兆美元俱樂部。分析師郭明錤透露，所有 iPhone 16 機型均將顯著升級麥克風規格。除了更好的防水規格外，更好的訊噪比 (SNR) 為關鍵規格升級，以藉此強化 Siri 的使用體驗，這可能是蘋果預計將整合更多 AI/AIGC 功能的 Siri 作為 iPhone 16 主要賣點的證明之一。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.58% 至每股 370.95 美元。微軟官方公告，Windows 10 版本將在 2025 年 10 月 14 日終止支援，將不再提供錯誤與漏洞的安全性修復，建議用戶盡快更新到 Windows 11 版本。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 1.37% 至每股 242.60 美元。外媒報導，特斯拉「Dojo」超級電腦專案負責人 Ganesh Venkataramanan 於 11 月離職，由 Peter Bannon 接手其職務，Bannon 是原蘋果研發處理器的大將。Dojo 被使用來訓練新一代 AI 模型，用於處理資料、訓練自動駕駛軟體。

經濟數據

美國 11 月 Challenger 裁員人數報 4.55 萬人，前值 3.68 萬人

美國 11 月 Challenger 裁員人數年增率報 - 40.8%，前值 8.8%

美國上週初領失業金人數報 22 萬，預期 22.2 萬，前值 21.9 萬

美國上週續領失業金人數報 186.1 萬，預期 191 萬，前值 192.5 萬

美國 10 月批發庫存月增率終值預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析

NorthEnd Private Wealth 投資長 Alex McGrath 悲觀認為：「市場對明年初降息的預測很可能有些超前，非農數據可能會給市場情緒降溫。」

OANDA 市場策略師 Craig Erlam 提到：「週四的失業救濟金並不是特別重要，週五的非農就業報告確實很重要，尤其是薪資部分。」

BMO 財富管理公司的 Yung-Yu Ma 預測：「AI 有潛力在 2024 年及以後大幅推動生產力的提高。彈性、適應性和創新是 2023 年經濟的標誌，我們認為這些因素也將帶領我們度過 2024 年。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

