邁向國際為臺灣金融業發聲 玉山永續團隊再次前進COP

第 28 次聯合國氣候峰會 (COP28) 此刻正在阿拉伯聯合大公國杜拜進行中,本次會議已針對「各國面對氣候危機的首張成績單 - 全球盤點 (Global StockTake, GST)、損失與災害 (Loss and Damage) 機制、各國提出更具企圖心的自願減碳目標 (NDC)、逐步淘汰化石燃料」提出初步決議。繼 2023 年參與 COP27,玉山金控 (2884-TW) 黃男州董事長再次率領玉山永續團隊前往 COP28,第一線實地了解國際最新面對氣候變遷趨勢與淨零解方。

此外,COP 最大週邊會議 - 世界氣候峰會 (World Climate Summit,WCS),吸引各國政要、機構及倡議組織參與,此次除有多個國家環境部長到場表達對氣候變遷所引發對經濟、民眾生活負面衝擊的擔憂外,黃男州董事長也再次受邀代表臺灣金融業以「超越銀行的經營」(How Sustainability is Reshaping Taiwan`s Financial Market) 為題進行專題演說,分享永續如何重塑臺灣的金融市場,以及臺灣金融業如何在永續轉型中扮演更關鍵的角色,精彩的分享也獲得現場各國來賓熱烈迴響。

黃男州董事長強調,氣候變遷是跨國、跨產業的共同議題,若企業只是做原本的事情,將難以對抗氣候變遷。需要大家多做一點,超越自己傳統的業務範疇,結合眾人之力,我們才有機會達成淨零目標。例如玉山銀行在零售金融業務上,從鼓勵顧客綠色消費、綠建築房貸,到全面發行零碳信用卡、打造零碳 ATM 等服務,未來也將串聯大眾交通工具碳排資訊,鼓勵消費者搭乘大眾運輸工具。在企業金融業務上,連續三年舉行 ESG 永續倡議行動,與超過 150 家企業進行一對一永續諮詢,並已打造「永續轉型平台」,結合 11 家跨產業顧問提供企業實際淨零轉型解方。此外,玉山擔任「永續金融先行者聯盟」2024 年輪值主席,以合作取代競爭,透過金管會與淨零工作群的分工、分享、合作,帶動臺灣整體金融業的淨零轉型進程。

「The more we do, the more we can do!」當我們做的愈多、我們會做的就越多。玉山相信,藉由國際、政府、產業與市場共同努力,大家在自己的領域中多做一點對氣候友善的事情,就能匯聚成改變環境、加速淨零轉型的正面力量,協助臺灣、協助世界邁向 2050 淨零的美好願景。