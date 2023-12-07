〈台達能源論壇〉台達能源取得再生能源售電業執照 投入綠電交易市場

電源大廠台達電 (2308-TW) 旗下台達能源今 (7) 日宣布，台達能源已取得再生能源售電業執照，未來將積極投入綠電交易、綠電匹配服務以及節能減碳加值服務等市場。

台達能源總經理張立業表示，台達能源利用創新技術，解決企業在綠電採購過程中遇到的諸多挑戰，如綠電供應不足、餘電管理、高綠電比例需求、降低用電量和申請政府補助等問題。

張立業近一步指出，公司致力於為客戶提供價格合理的綠電，優化綠電組合，減少餘電問題，並提供減碳諮詢服務，從能源和碳排盤查、診斷分析、建議可行解決方案、到最終的改善和認證，協助企業達到淨零碳排的目標。

此外，在綠電採購過程中常見的餘電問題，通過與台達能源合作，結合微軟的雲平台和人工智慧技術，企業可以進行更精確的預測，實現綠電的最佳匹配，從而有效降低綠電採購成本，並減少餘電問題。

台達能源今日也舉辦首屆《2023 台達能源 - 企業領袖永續能源論壇》，邀請中信銀行、沃旭能源、緯穎科技、台灣微軟等再生能源相關領域的關鍵企業，共同探討永續能源的未來路徑。

論壇中，各界代表也針對企業購買綠電時可能遭遇的問題，提出專業的見解，建議企業在購買離岸風電時，應進行跨部門溝通，並考慮與台達能源的綠電交易平台合作，以應對這些挑戰。