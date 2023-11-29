搶海外旅遊商機！玉山銀跨境電支新服務 台新國泰航空聯名卡升級

日本向來是國人海外旅遊的首選，看準日本跨境支付市場，玉山銀行宣布，即日起正式推出跨境支付新服務，民眾只要透過玉山 Wallet App「電子支付綁定玉山信用卡付款」功能，可於日本 PayPay 百萬家特店通路消費；台新銀行同樣瞄準旅遊商機，攜手國泰航空升級聯名卡權益，除了最優 5 元一里外，更首次納入 LINE Pay 消費，新戶滿額最高再享 13.5 萬里數。

PayPay 是日本最大的掃碼支付業者，可以在許多不接受信用卡付款的通路使用。然而，外國旅客在申請 PayPay 帳戶進行支付時，需有日本的電話號碼才能驗證並使用。玉山銀表示，現在只要商家備有 PayPay 的 QR Code，卡友即可透過玉山 Wallet App，開通玉山電子支付進行掃碼支付，無需事先儲值就能輕鬆付款，並享有以優惠利率即時換算為新台幣金額進行扣款服務，便捷行動支付體驗大大升級。

為歡慶日本跨境支付新服務上線，玉山銀表示，即日起至 2024 年 6 月 30 日，於日本貼有 PayPay QR Code 的通路使用玉山 Wallet 電子支付即可享有五大優惠，一、每筆消費享 20% 立即折抵，活動期間上限 200 元；二、綁定熊本熊信用卡消費，再享加碼 7% 現金回饋；三、每筆交易免收 1.5% 跨國交易手續費；四、交易匯率享玉山銀行牌告匯率千分之二減分優惠；五、可用玉山信用卡紅利點數進行折抵，最高可折抵當筆交易金額 100%。

此外，於 2024 年 2 月 29 日前首次開立並綁定玉山數位帳戶消費任三筆，再享限時優惠電子支付儲值金 200 元。

台新國泰航空聯名卡權益再升級，提供卡友生日當月購票 5 折起 (2024/1 起)，國泰航空官網購票 5 元一里回饋無上限，原先廣受歡迎的「越飛越有哩」計畫，首度納入 LINE Pay 消費，加速卡友累積里數，另外更提供市場獨家「環宇商務通關服務」一年最高 4 次。

台新銀行總經理尚瑞強提到，本次新辦信用卡的民眾有機會獲得 11 萬里，若新成為台新銀行財富管理會員，最高更可獲得 13.5 萬里數，里數可兌換巴黎特選經濟艙來回機票一張 (10 萬里數)、東京經濟艙來回機票一張 (2.5 萬里數)，或是兌換五張東京經濟艙來回機票，全家大小一起出國。

尚瑞強表示，疫後旅遊需求大增，台新銀行信用卡在航空的簽帳相較去 (2022) 年有 3 倍的急速成長，整體旅遊、海外簽帳也翻倍，遠超越疫情前 (2019) 年水準。台新銀行經營航旅客群超過 20 年，看到客戶需求的轉變，因疫情讓「旅行飢餓感」更勝從前，客戶不只重「量」更重「質」。

國泰航空台灣區總經理趙文淦表示，從今年起國泰航空積極的增加航班，來滿足台灣持續增加的飛行旅遊需求，除了台港航線外，台北直飛東京、大阪及名古屋的航線也恢復營運，在今年八月也重啟了桃園機場貴賓室，提供更完整優質的飛行體驗。