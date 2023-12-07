盤後速報 - 台積電(2330)下週(12月14日)除息3元，預估參考價563.0元

台積電(2330-TW)下週(12月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(12月7日)收盤價566.00元計算，預估參考價為563.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率0.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數下跌0.06%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/12/14
|566.00
|3.0
|0.53%
|0.0
|2023/09/14
|541.0
|3.0
|0.55%
|0.0
|2023/06/15
|590.0
|2.74982
|0.47%
|0.0
|2023/03/16
|511.0
|2.74982
|0.54%
|0.0
|2022/12/15
|480.5
|2.75
|0.57%
|0.0
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