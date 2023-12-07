〈台股盤後〉股王世芯帶領半導體逞多頭餘威 散裝回檔 指數下跌73點

美股四大指數一片綠油油，壓抑台股表現，台股今 (7) 日在風電、低軌衛星和伺服器族群帶動下也無法抗衡散裝航運、MCU 等概念股的下挫力道，加權指數一路走跌，終場下跌 73.64 點， 收在 17287.08 點，下滑 0.42%。

美股四大指數昨 (6) 日 全數下挫，台股今天則在航運、貨櫃、再生晶圓等下跌影響下，指數下跌。

台積電 (2330-TW) 終場微幅下滑 0.7%，收在 566 元；同屬 IC 產業的還有聯電 (2303-TW) 終場亦下跌 0.92% 收在 48.45 元。

半導體族群表現較為強勢，創意 (3443-TW) 上揚 2.68%，收 1725 元、世芯 - KY (3661-TW) 上升 2.43%，收 3370 元、祥碩 （5269-TW）升 2.38%，收 1505 元、義隆 （2458-TW）上升 1.32%，收 153.50%、聯發科 (2454-TW) 上升 0.43%，收 931 元。

散裝航運族群下挫 2.74%，東鹼 (1708-TW) 、益航 (2601-TW)、新興 (2605-TW)、台航 (2617-TW)、中櫃 (2613-TW) 皆下跌作收。

MCU 概念股中，新唐 (1708-TW) 下跌最多至 3.5%，收 142 元、偉詮電 (2436-TW) ，凌通 (4952-TW)、松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW)、九齋 (6494-TW) 全以下跌作收。

風電族群是這次抵抗跌市的主力，華城 (1519-TW) 貢獻最多，揚升 15.5%，收 360.5 元，同時，士電 (1503-TW) 、東元 (1504-TW) 、亞力 (1514-TW) 、大亞 (1609-TW) 皆有不錯的表現。

低軌衛星則是漲跌互見，台揚 (2314-TW) 、漢翔 (2634-TW) 和昇達科 (3491-TW) 走揚，華通 (2313-TW) 、穩懋 (3105-TW) 、群創 (3481-TW) 則是走跌。