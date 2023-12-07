〈台股盤前〉權值股原地踏地 資金流向中小型股 輪番上陣撐盤

台股昨 (6) 日除 AI 股回神，還有 PCB、IC 設計族群撐盤，權值股台積電、聯發科、鴻海表現平台資金在中小型股中流竄，一度重回 17400 點，不過近日強勢的散裝航運及重電族群漲多回整，大盤指數漲 32.71 點，終場收 17360.72 點，成交量 2958.38 億元。昨日雖收復 10 日線，不過專家認為，目前台股仍呈現高檔震盪走勢，難以大漲或大跌。

昨日資金回流電子股，AI 股回神展開攻勢，PCB 廠同步勁揚。低價 IC 股則再度發威，包括揚智 (3041-TW)、芯鼎 (6695-TW) 以及安國 (8054-TW) 等 10 檔漲停。但近日表現強勢的散裝航運及重電類股則走弱，出現漲多拉回。

主計總處昨日公告 11 月 CPI 為 2.90%，雖低於 3%，但相較於 10 月的 3.05% 僅微幅下降。主計總處指出，主要受到天候影響蔬果價格漲勢明顯有關，加上肉類、房租等價格漲勢未見趨緩，使得 11 月 CPI 降幅有限。

市場消息方面，經濟部長王美花昨日針對德國補助卡關恐影響台積電 (2330-TW) 設廠一事做出最新回應，王美花表示一直都與台積電保持密切聯繫，德國政府也正積極解決預算問題。另外，談到半導體 14 奈米以下製程，以及異質整合先進封裝技術將受到管制，王美花保證台廠不會受影響。

美股方面連三跌，道瓊指數下跌 70.13 點或 0.19%，收 36054.43 點；那斯達克指數下跌 83.2 點或 0.58%，收 14146.71 點；標普 500 指數下跌 17.84 點或 0.39%，收 4549.34 點；而費城半導體指數則下跌 26.58 點或 0.72%，收 3645.82 點。

美國小非農 ADP 就業指數出爐，數據顯示 11 月美國民間氣在就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人，低於預期，顯示勞動市場再度出現降溫。