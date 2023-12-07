〈台達能源論壇〉中信金總座：台達再生能源走得很快 有助台灣淨零目標

台達電 (2308-TW) 旗下台達能源今 (7) 日舉辦永續能源論壇，宣布已取得再生能源售電業執照，積極投入市場。中信金 (2891-TW) 總經理陳佳文出席致詞時指出，中信是台灣離岸風場最大金主，並認同台達電在再生能源趨勢走得很快，且願意出來領導其他廠商，成立售電平台，對於台灣淨零路徑將會很有幫助。

台達能源今天邀請中信銀行、沃旭能源、緯穎科技、台灣微軟等再生能源相關領域的關鍵企業，共同探討永續能源的未來路徑。台達能源表示，取得再生能源售電業執照後，將在綠電交易、綠電匹配服務以及節能減碳加值服務等面向積極投入。

陳佳文表示，排碳是企業生產的要素、成本，企業必須就減碳、排碳進行取捨，因此，綠電購買就相當重要。未來離岸風電的發展最重要的就是裝置容量的提高與發電效應的提升，日前在聯合國氣候變化綱要公約第 28 次締約方會議 (COP28) 上，美、歐等國都同意在 2030 年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍，這是相當大的宣示，顯示再生能源的使用是最直接、最有效率的方法。

陳佳文指出，從台灣淨零排放路徑來看，2030 年前，希望再生能源的使用可以達到 30%，其中最重要的就是離岸風電，占了一半以上、太陽能約占四成，因此，如何把再生能源導入給企業使用，也是重要的課題，必須把基礎建設做更好的連結，才能讓淨零路徑有更高的效率，目前售電平台都以太陽能為主，但離岸風電裝置容量更大，照理說效率比較好，但導入還有技術上的問題要克服。

中國信託是國內離岸風場的最大金主，包括沃旭、CIP、中鋼旗下，也是聯貸主辦行，離岸風電廠商最大困難在於融資，因為一個風場投資成本動不動就是一千億、二千億，其中，開發商約占 25-30%，其他就是金融業金主的支持，另外，國際的出口信用保證機構 (ECA) 提供擔保，也扮演重要推手。

陳佳文表示，銀行或 ECA 評估離岸風場融資案時，除了建造、工程能力外，最重要就是售電合約，這是對銀行主要的還款來源，如果沒有簽好，案場也做不下去，台灣目前來看還算順利，第一、二階段都是賣給台電，因為是與國家單位簽署 20 年合約，銀行端大多沒問題，此外，台積電 (2330-TW) 也是很大的買家，銀行多也放心。

若是其他企業，陳佳文進一步指出，除非具備好的國際信評，銀行才能接受，以前的門檻是 A-，現在市場逐漸放寬至 BBB+，不然可能找不到買主，另外，也要跟開發商簽署 CPPA 購售電合約，這也是評估聯貸重要的因子。

陳佳文說，根據台達電的統計，台達電再生能源使用率已經達到 63%，目前全台平均不到 5%，顯示台達電走得很快，並指出台達電願意出來領導其他廠商，成立售電平台，對於台灣淨零路徑將會很有幫助。