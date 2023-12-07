〈台股盤中〉量縮整理格局 中小型個股輪動挑人氣大樑

台北股市在 6 日上漲站回 10 日線之上，但在指數高檔壓力且可能形成量縮整理格局之下，今 (7) 日由中小型個股挑起聚集人氣重任，盤中車用零組件、AI、重電走勢活潑，市場專家指出，台股目前在指數過高後所遭遇壓力大，正在修正技術指標，要注意類股輪動快速的變化。

台股集中市場今日開在 17356.92 點，最高 17387.94 點，最低 17339.93 點，預估集中市場全場成交值爲 2800 億元，今天集中市場大盤早盤在平盤附近震盪。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，並以中小型個股的表現較佳，此一格局在 OTC 的表現更爲明顯，而集中市場短期均線走平，也顯示 RSI 等技術指標正進行修正之中。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，但如航空及車用零組件個股的走勢強，可能爲短線題材。

台股權值股台積電 (2330-TW) 今天盤中下跌，聯發科 (2454-TW) 在休息多日之後，在盤中股價轉強；大立光 (3008-TW) 股價走低、鴻海 (2317-TW) 則維持在平盤 101 元上下整理。

AI 伺服器概念股今天由技嘉 (2376-TW) 領軍，包括緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 盤中翻揚；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 、博智 (8155-TW) 及台光電 (2383-TW) 股價也翻揚。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 維持盤中強勢，其中並以最低價的景碩的走勢最強悍。

車用零組件以耿鼎 (1524-TW)、堤維西 (1522-TW) 走勢上漲，而重電股則以華城、亞力、樂事綠能、中興電 (1513-TW) 等強勢指標個股，重電股漲勢並向電線電纜股蔓延。