彰銀前11月純益121億元年增逾2成 每股賺1.12元

彰銀 (2801-TW) 今 (7) 日公布 11 月合併稅前盈餘 11.59 億元，累計前 11 月合併稅前盈餘 151.31 億元，每股稅前盈餘 1.39 元，前 11 月合併稅後純益 121.22 億元，年增 21%，每股純益 (EPS) 1.12 元，整體趨勢符合彰銀在今 (2023) 年第三季法說會的預期。

彰銀在第三季法人說明會中指出，前三季三大獲利成長動能分別為 SWAP 收益、手續費收入、投資業務，整體利差與 NIM (淨利差)，受美元陸續調升基準利率的影響，轉作 SWAP 後，因此挹注更多獲利，未來將會布局高殖利率債券，繼續提升利差和 NIM。

彰銀主管表示，在美國就業市場降溫及通膨放緩的情況下，市場認為升息循環將結束，同時經濟保持韌性，且經濟軟著陸機率增加，不過對於開啟降息循環的時間仍有分歧，加上地緣政治風險因素，讓市場波動程度更加劇烈。

由於預估明年利率上行的壓力趨緩，彰銀規劃增持高評等、流動性佳、投資等級的金融債券或政府公債，優化投資組合。且目前金融市場仍存在一些不確定因素，持續到第四季，雖大幅升息可能性下降，但將維持高利率一段時間，還需緊盯各項經濟數據的表現。

此外，明年度海外授信將以均衡發展聯貸及自貸為業務目標，積極開拓存款及自貸的新戶，提升在地競爭力，後續爭取在澳洲雪梨開設新據點，未來也將以新東、新南向為海外拓點的主軸。

彰銀認為，國內民間消費仍是支撐台灣經濟成長的主要動力，電子產業的庫存調整即將進入尾聲，產業景氣已由谷底爬升，後續將觀察終端市場的需求是否能拉抬製造業出貨動能。