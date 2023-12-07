〈車市〉車商年底前衝刺銷量 和泰車上修車市規模至47.5萬台

和泰車 (2207-TW) 於今 (7) 日的法說會中，再上修今年新車總銷售規模達 47.5 萬台，超越原先預估的 47 萬台，主要反映政府多項老車汰舊換新購車補助，再加上各廠牌年度重點新車陸續發表的帶動，車商趕在年底前衝刺買氣。

和泰車看好，今年新車交車規模上看 47.5 萬台，若排除去年車廠未交訂單約 3-4 萬台，仍呈現小幅成長態勢，而和泰車集團挑戰年銷售達 17 萬台，包括 TOYOTA 13 萬台、Lexus 3 萬台，以及商用車 HINO 1 萬台。

和泰車指出，依每月銷售約 1.2-1.3 萬台來看，約有 2 個月在手訂單等待交車。

除了陸續有新車發表，Lexus 正擴大據點充電站數量，增建 6 站 DC 直流電快充點，全台累計 12 站，共提供 6 支 CHAdeMO / 18 支 CCS1，並提供全新充電漫遊服務，「OpenHub」平台整合多間充電營運商，設有超過 350 個快 / 慢充站點以和 950 支以上充電槍服務，目標打造出最便捷的環島充電網。

另一方面，對於商用車，和泰車說明，為提前對應政府政策，規劃導入新能源巴士，並參與示範計畫；同時，持續強化全台服務據點，預計今年達 20 個，至 2025 年達 25 個，總投資額約 20 億元。