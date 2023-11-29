彰銀獲准設立日本大阪出張所 預計明年Q1開業

彰化銀行 (2801-TW) 今 (29) 日表示，繼金管會 6 月 17 日同意彰銀向日本金融主管機關申請設立大阪出張所後，日本金融廳已於 11 月 27 日許可同意彰化銀行大阪出張所的申請，為彰化銀行的海外據點再增添一家生力軍。

彰銀目前海外分支機構分布於美國、英國、日本、新加坡、香港、菲律賓、中國及緬甸，共設有 1 家子行、7 家分行、1 家辦事處，本次獲同意申設的大阪出張所現正積極籌建，預計 2024 年第一季開業，明年海外據點將拓展至 11 家。

彰銀指出，世界博覽會將於 2025 年在大阪舉辦，大阪世博所帶來的區域經濟效應已逐漸浮現，世博會後相關展場將開發為綜合渡假村，預計於 2029 年開業，項目中包含飯店、娛樂和會議中心，可望帶動當地觀光人潮，預計將為關西地區帶來 1.14 兆日圓的經濟產值及大量就業機會，對當地長期發展利多不斷。

另外，大阪也是日本製造業及重工業重鎮，基礎設施完備，交通便利，對外貿易發達，台商在大阪關西地區的投資比重相當高，中鋼 (2002-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 及晶華 (2707-TW) 在關西地區都有投資，再加上近期日本國內製造業回流拉抬市場，產業發展潛力可期，未來大阪關西地區整體經濟發展可謂前景大好。

彰銀表示，一直以來看好日本經濟的整體發展潛力，早於 1992 年即在日本東京設立東京分行，近年來營運狀況良好，為加深對日本市場經營，將版圖擴大到關西地區，因而申設大阪出張所就近滿足日本西部市場的客戶需求。

彰銀主管表示，出張所是日本用語，大阪出張所是由東京分行管理的分支機構，營業項目和東京分行一致，可提供全方位的金融服務，初期發展主要以不動產投資授信案件為主，未來將以東京為區域管理中心，以設立出張所的方式逐步在日本各地設立據點來擴展日本市場。

彰化銀行大阪出張所預計設址於大阪市內最熱鬧的梅田車站共構大樓，梅田地區交通便利、商業興盛，為大阪的中心商務區，梅田站是關西地區的國內外交通樞紐，不但有關西機場快線直達，可就近服務從海外來日的客戶，日本國內客戶亦可利用新幹線及鐵路快速往來，相當便捷。