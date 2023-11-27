〈彰銀法說〉新青安加持 今年房貸目標維持小增 看明年土建融需求冷

彰銀 (2801-TW) 今 (27) 日召開第三季法說會，對於房市看法，副總經理暨發言人陳斌表示，在新青安政策加持下，首購族房貸業務溫和成長，未來將持續衝刺此族群，並爭取整批分戶房貸，今年房貸可望維持小幅增長的目標，展望明年，房市觀望氣氛依舊濃厚，預估土建融市場需求將放緩。

截至今年第三季，彰銀房貸餘額約有 3800 多億元，占整體個金放款比重 63%，上半年受打炒房政策影響，交易量縮減，但 8 月起新青安政策上路，帶動一波首購族買氣，交易量溫和增加。

陳斌指出，第三季無自用住宅貸款 (首購族) 餘額較去年底成長率約為 5.1%，彰銀整體策略仍以無自用住宅貸款為重點，且考量自住型購屋的剛性需求仍在，將持續衝刺此客群，並爭取優質建商整批分戶貸款，搭配青安優惠貸款來加強推展，今年整體房貸應該可以達到小幅成長的目標。

展望房市，陳斌表示，由於高房價造成買盤縮手，觀望氣氛依然濃厚，且高利率環境將延續至明年，加上建商的土地融資成數受限、建材成本墊高，種種因素皆增加開發的資金成本，因此，在市場需求下滑下，預期建案開發速度將放緩，整個土建融市場需求也會一併減緩。

在財富管理手續費收入方面，彰銀統計指出，今年財管手收前三季年增 16.15%，外國債券和高保障型商品銷售動能為二大主力，信託成長 17.84% 、保險成長 14.18%，另外，前三季財管手收淨收益 25.79 億元，年增 31.43%。

陳斌指出，彰銀明年的財管手收會比今年成長更多，除了持續多元化理財商品外，另外，將以推動高保型商品為主軸，並搭配分紅保險，讓客戶有機會參與保險公司經營績效，擴大商品滲透率，提升財管整體收益。