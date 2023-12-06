我通膨處高檔 11月CPI年增2.9% 多種水果漲超過5成

主計總處今 (6) 日公布 11 月我國消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.90%，為 3 個月來相對低點，但仍逼近 3%，顯示通膨壓力還是不小，其中，368 個查價項目群中，番茄、香蕉和番石榴 (芭樂) 漲幅超過 50%，還有不少蔬菜漲幅在 20% 上下，造成整體食物類漲幅 5.63%，為主要通膨來源。

累計前 11 月，我國平均 CPI 年漲 2.48%。

主計總處說明，11 月 CPI 年漲 2.90%，包括蔬菜、水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加上娛樂服務、房租、油料費、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用調漲所致，惟通訊設備、家庭耐久設備和運輸費等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，11 月 CPI 年漲 2.36%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 2.38%。

進一步觀察 368 個查價項目群中變動影響較大者，番茄漲 59.44%、香蕉漲 58.77%、番石榴 (芭樂) 漲 51.59%、玉米漲 42.72%、木瓜漲 35.39%、茄子漲 34.03%、甜椒 (含青椒) 漲 30.93%、甘藍菜 (高麗菜) 漲 19.60%、金飾及珠寶漲 12.46%、旅館住宿費漲 10.25%、豬肉漲 9.57%，中藥材漲 9.52%。

11 月蔬果漲逾 10%、外食費漲幅超過 4%

圖表：主計總處提供。

就物價的七大類別來看，食物類漲 5.63% 最多，其中，水果和蔬菜受先前接連颱風帶來豪雨遞延影響，分別上漲 18.73%、10.67%，肉類受飼養成本提高影響，漲 6.15%，調理食品、蛋類、外食費、穀類及其製品分別漲 4.75%、4.48%、4.21%、3.17%，並造成外食費漲 4.21%。

而醫藥保健類漲 3.05%，主因藥品和保健食品漲 3.93%，加以掛號費調漲，以及 7 月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，使醫療費用上漲 3.01%。

隨著疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲 4.40%，造成整體教養娛樂類漲 2.39%。

雜項類漲 2.33%，則是反映金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用價格上漲。

房租、油料費均漲逾 2%

居住類漲 1.85%，主因住宅維修費、房租和電費分別上漲 2.69%、2.12% 和 1.30%，惟家庭耐久設備 (如冷暖氣等耐久家電) 跌 1.41%，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類漲 1.18%，反映交通工具零件及維修費上漲 4.45%，油料費隨國際行情上漲 2.12%。

我國前 11 月平均 CPI 年增 2.48%，其中，商品類漲 2.06%，服務類漲 2.88%，若扣除蔬菜水果，漲 2.51%，核心 CPI 漲 2.60%。

觀察主要各國 (地區) 物價狀況，11 月南韓 CPI 年增 3.3%，歐元區漲 2.4%，而 10 月新加坡漲 4.7%，日本漲 3.3%，美國漲 3.2%，歐元區漲 2.9%，香港漲 2.7%，中國跌 0.2%。