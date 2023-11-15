英國10月CPI增速大幅降至4.6% 創兩年來新低

英國國家統計局 (Office for National Statistics, ONS) 周三 (15 日) 公布數據顯示，10 月消費者物價指數增速從 9 月的 6.7% 大幅下降至 4.6%，低於經濟學家預計的 4.8%，為 2021 年 11 月以來新低。

按月來看，10 月 CPI 增速為 0%，低於市場預期的 0.1%，前值為 0.5%。除能源價格大幅放緩外，食品和非酒精飲料的通膨水準也降至 2022 年 6 月以來的最低水準。

剔除波動較大的食品、能源等價格的核心 CPI 從 9 月的 6.1% 降至 10 月份的 5.7%，其中住房和家庭服務的 CPI 年減幅度最大，創下 1950 年 1 月有記錄以來的最低水準。

英國央行 (BOE) 在 9 月會議上結束了連續 14 次升息，並將基準利率維持在 5.25% 的高位不變，英格蘭銀行希望將利率維持高位可以讓通膨回落到 2% 的目標水準。

早在今年 1 月，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 曾承諾將英國通膨率減半，當時 CPI 年升幅超過 10%。

蘇納克在一份聲明中表示，數據證明通膨已經減半，達到自己今年年初提出的五大優先目標的低一項。雖然物價不再像以前那樣快速上漲是個好消息，但必須堅持下去，繼續把通膨率降至 2%。

Ebury 市場策略主管 Matthew Ryan 在報告中表示，英國通膨資料低於預期，強化了英國央行利率已經觸頂的預期。他說：「投資人已經認為央行已經完成了聲息，周三的數據只是證實了這些猜測。」

另一方面，在英國經濟成長幾乎已經停止的背景下，市場普遍押注英格蘭銀行的升息周期告一段落。數據顯示，市場認為英國央行在 12 月會議上維持利率不變的機率為 96%，升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 4%。

雖然市場預估英國央行將在明年 6 月進行第一次降息，但 Ryan 認為推測央行何時開始降息還太早。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師表示：「反對進一步升息的理由越來越明確，但在開始考慮降息之前，還需要更多的證據。勞動力市場的緊張仍然是主要問題。」

