新光三越深耕南部版圖 簽下南山台南廣場商場 後年開幕

新光三越展店動能不停歇，在台北市東區甫開出 DIAMOND TOWERS 後，今 (6) 日再宣布，首度與南山人壽合作，簽下台南廣場商場，將進駐台南市北區商圈，預計 2025 年開出在台南市的第 3 個據點，也成為新光三越全台第 16 家分店，目標打造成融合時尚、生活和在地文化的文創潮流商場。

南山台南廣場為南山人壽所有，新光三越將規劃地上 1-5 樓的萬坪空間，新光三越說明，將以豐富的零售通路經驗，結合購物和娛樂，融入創新與科技元素，導入與世界同步流行的時尚生活品牌。

新光三越期許，新據點要更融入台南深厚的文化景觀，成為專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。

新光三越已深耕台南長達 28 個年頭，1996 年第一家「驛前流行時尚百貨」台南中山店開幕，帶起站前商圈聚集動能，2002 年第二家「東南亞最大購物中心」台南新天地開幕，滿足大台南地區全方位客群，並促進西門商圈商機蓬勃，2013 年「台南風、世界潮」台南小西門開幕，也為文化古都增添創新和流行活力，在台南地區百貨零售市占率超過 50%。

隨著台南市建設發展不斷，朝永續樂業宜居的城市目標邁進，新光三越說明，在台南的第 3 家分店將深耕拓展台南新興聚落，期為當地民眾帶來更多元豐富的美好生活選擇。