美11月密大消費者信心終值回升 短期通膨預期創8個月新高

美國密西根大學周三 (22 日) 公布的數據顯示， 11 月消費者信心指數終值較初值回升，主因是對財務狀況的看法更加樂觀，但仍位於六個月新低。值得注意的是，長期通膨預期維持在 2011 年以來高點、短期通膨預期則創下八個月新高。

美 11 月密大消費者信心指數終值較前值有所回升。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 11 月密大學消費者信心指數終值報 61.3，略高於經濟學家預期 61，初值為 60.4。其他指數方面，11 月密大現況指數終值報 68.3，高於預期的 65.7，初值為 65.7；預期指數終值報 56.8，低於預期的 56.9，初值為 56.9。

密大 11 月調查其他數據表現不一。(圖：ZeroHedge)

至於備受市場矚目的通膨預期方面，11 月消費者對 1 年通膨預期終值升至 4.5%，高於預期與初值的 4.4%；5 年通膨預期終值報 3.2%，高於預期的 3.1%，與初值持平。

密大 11 月消費者對長短通膨預期紛紛攀上新高。(圖：ZeroHedge)

11 月初，聯準會 (Fed) 主席鮑爾被問及未來一年的通膨預期上升，將如何影響 12 月份的利率決策。鮑爾當時表示，數據在去年升息的決定中發揮了重要作用，但他強調當前通膨預期仍處於「良好狀態」，Fed 會考慮一系列因素。

密大周三公布的調查還顯示，消費者對美國經濟前景的短期和長期看法較 10 月份出現惡化；對耐久財的購買狀況評估較 11 月早些時候有所改善，這可能是由於假日購物季商品的一些折扣。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者似乎擔心降溫的通膨可能會在未來幾個月、幾年出現逆轉。儘管油價有所回落，但對未來一年的物價預期升至 2022 年 6 月以來新高，對未來五年的物價預期升至 2022 年 3 月以來新高。

消費者信心影響著未來幾個月的經濟成長。悲觀的消費者情緒會抑制支出水準、從而影響經濟復甦，而樂觀的消費者情緒則有助於未來經濟。