2024股債雙多大口吃 張雍川教戰「槓鈴策略」混搭股債ETF

國泰投信今 (6) 日舉辦 2024 投資展望論壇，總經理張雍川指出，美國 10 月 CPI 數據明顯下降，美國 10 年期公債殖利率從高點 5% 回落至近期的 4.2% 左右，認為今年 7 月即聯準會最後一次升息，明年第 2 季起可能將逐步降息。隨著明年上半年景氣觸底回升，聯準會有望開始釋放降息意願，強調 2024 多數時間將是股債雙多，「可以大口吃積極布局」。

張雍川建議投資人採取「槓鈴策略」均衡配置，若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續，一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場，例如台美股、AI 產業，有機會追求超額收益，另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產，例如美債或投資級債。

張雍川說，這樣一來，在景氣回升時既不會錯過股市的上漲行情，部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度，未來降息時也能享有資本利得上漲空間，「槓鈴策略」跟漲又抗跌，是較為穩健的選擇。

國泰投信理財策略部協理楊正豪則分析明年股債各自有亮點，在 Higher for longer 的情境下，看好成長股表現，投資人可留意具有半導體產業優勢的台股市場，建議納入國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW)，聚焦台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的 50 檔領袖企業，為進化版的台股市值型 ETF。

另外，AI 趨勢股更是成長股代表，雖然長線看好，但震盪不斷，投資人除非很熟悉產業，或認真研究相關展望、新產品等數據，才能降低被甩出的風險，想要把握 AI 產業成長契機，可搭配另一檔台股高股息 ETF - 國泰永續高股息 (00878-TW)，有部分 AI 概念股，又匯聚台灣優質永續高息股，更能降低波動。