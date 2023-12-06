中國呼吸道感染疾病爆發，防疫和散裝波動放大，生技防疫概念選股！

台股收盤上漲 0.19% 收在 17360，大盤指數站穩短、中、長期均線，盤整仍屬多方格局；回顧過去一週，行情主要由防疫股、散裝航運股、重電股、加密貨幣概念股、金融股、電池股為主軸，類股輪動的情況仍十分明顯，投資人宜留意操作節奏；匯率方面，台幣目前在 31.5 徘迴，台幣升值對台股有利，但台幣短期內的強升造成乖離率過大，短線熱錢行情恐告一段落。

上周末開始傳出中國肺炎黴漿菌、呼吸道、流感等病毒的新聞，沉寂已久的防疫股紛紛表態成為盤面焦點，波羅的海 - 海岬型指數 (BCI) 在過去一個月也上漲了近 200%，由於防疫股和散裝航運股在 2021 年的時候迎來了世紀大行情，過去這幾週再次雙劍合璧讓市場有一種時光倒流，回到了 2021 年的既視感。

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疾管署指出，依據中國衛生單位公布資料，中國近期呼吸道感染疾病爆發，以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起。該國自 5 月起即有多種呼吸道疾病疫情上升，未滿 5 歲以流感病毒、鼻病毒為主；5 至 14 歲以流感病毒、黴漿菌、腺病毒為主；15 至 59 歲以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60 歲以上則以人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒為主，目前均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形；總結下來，目前可能還處在題材面的預期心理階段，病情目前尚未出現不可控的情況，今天整理以下邏輯為主的防疫概念量化選股 (依照股價淨值比排行)。

(完整選股參考資料：豐雲學堂選股策略專欄)