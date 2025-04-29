【財報週解析】從Google亮眼財報看AI產業趨勢：泡沫論站不住腳？

鉅亨研報 2025-04-29 15:39

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最近市場焦點之一，無疑是科技巨頭們陸續公布的財報。其中，Google 母公司 Alphabet 上週揭曉的 2025 年第一季財報，其成績可謂是相當亮眼。這份財報不僅反映了 Google 自身的營運狀況，更可能暗示著整個 AI 產業的未來趨勢，讓我們深入探討。

首先，從 Google 第一季的營收與 EPS 來看，營收年增率高達 12.04%，雖然有季減的情況，但從季節性動能來看，成長力道相對亮眼。EPS 的獲利狀況也比去年同期和上一季要好。

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更重要的是，在財報中，Google 特別強調 2025 年的資本支出金額「不會改變」。這點至關重要，因為先前市場曾擔心部分科技公司（如亞馬遜和微軟）調整資料中心相關合約的動作，可能預示著 AI 市場需求開始放緩。然而，Google 第一季的資本支出不減反增，甚至創下近期新高，達到 172 億美元。這強烈顯示，至少從 Google 的角度來看，對 AI 的投資與建設並未減弱。

那麼，Google 是如何在 AI 浪潮下維持營收增長的呢？儘管雲端業務是主要的成長動力之一，營收佔比約 13.59%，但 Google 的核心業務仍然是廣告。令人關注的是，Google 第一季的廣告業務年增了 10%。這背後的一大推力，正是 AI 的應用。

AI 智慧模型可以更精準地針對客戶的年齡、習慣等需求進行廣告設計。這使得廣告主投放廣告的效果更好，進而推動了廣告金額的明顯增長。

過去市場一直在尋找 AI 的「殺手級應用」。雖然在消費端可能還沒有廣泛看到，但從 Google 核心廣告業務的變化來看，AI 顯然已經找到了其在 Google 內部和對外服務中的「殺手級應用」。

關於 AI 伺服器供應鏈，雖然市場可能擔憂美國關稅的影響，但值得思考的是，資料中心的需求是全球性的。Google 在台灣就有資料中心，許多主要網路使用量高的地區都有潛力建立資料中心。

從 Google 的資本支出狀況來看，資料中心的需求仍然強勁。而從其廣告業務因 AI 而增長的情況來看，對於未來資料中心建好後是否會缺乏應用的擔憂，似乎也是多慮了。