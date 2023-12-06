信邦明年營收拚續成長 歐美同步擴產

連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (6) 日召開法說，公司認為，雖然明年仍有挑戰，但車用、工等都還是會有不錯的成長，綠能可望持穩，仍以成長為目標，也將持續擴大歐美產能布局。

信邦董事長王紹新表示，今年雖然市況挑戰，但公司依然維持成長，明年看起來還是會比較保守，但隨著客戶庫存去化告一段落，以及持續布局電動車、綠能等永續趨勢產業應用，明年還是以成長為目標，因此成長幅度仍觀察。

信邦指出，在這波挑戰中，僅醫療、通訊及電子週邊產業受到影響，而汽車與航太產業、綠色能源產業、及工業應用產業則逆勢繼續成長，預計明年相關動能延續，下半年則可望優於上半年。

其中，車用方面，信邦持續布局電動車領域，已開發出由特斯拉 Tesla 開放通用的北美充電標準 (North American Charging Standard, NACS) 規格充電產品，已通過 UL 認證並相繼推入市場。

另外，信邦也與可更換電池機車聯盟 (SBMC) 共同推動電動雙輪市場發展，目前協助制訂連接器規格的樣品，隨著聯盟更計畫擴大規格在全球使用的地區範圍，加速電動車輛的普及，也讓公司看好明年電動車應用的成長性。

工控方面，信邦深耕許久的半導體產業持續投入並與夥伴擴大合作範圍，提供從原線材到機櫃無塵室組裝的一體化整合服務，此外，歐洲智慧生活無人商店明年大單出貨下，也可望迎來爆發性成長。

綠能雖然跟之前相比，成長速度放緩，但預計明年可維持穩健向上的態勢；醫療領域則提供無金屬碳纖維線束，幫助電腦斷層影像診斷準確性，更透過特殊設計，延長產品使用壽命。

信邦表示，由於目前美國客戶充電樁需求強勁、產能吃緊，因此明年墨西哥廠將擴產，美國也不排除找尋更大的生產據點；歐洲匈牙利廠也配合工控需求，同步啟動擴產計畫。

目前信邦不斷擴大綠色產業佈局，今年第三季，永續產業佔集團營收比例已超過 48%。綠色行動中，信邦積極實踐 2030 年減碳 40% 的承諾，苗栗廠也已導入能源管理系統 ISO 50001 認證，目標在 2025 年將全面實施於 100% 持股生產據點。

信邦強調，未來不管全球局勢如何變化，信邦的所有面向都會建立在永續的基礎上，除了是未來商機所在，也會是企業永保競爭力的關鍵。