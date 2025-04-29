【交易策略】股市波動可以怎麼做：把握ETF佈局時機？警惕關稅風險，學會搶反彈！

鉅亨研報 2025-04-29 12:40

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目前的市場格局正經歷一段考驗，特別是自四月份以來，川普的關稅政策對股市造成了巨大的衝擊。這種衝擊是否已結束，仍是個未知數。從 K 線結構來看，市場上方存在一個難以站上的跳空缺口，其起始點正是川普宣布關稅的那一天。這個向下的跳空缺口對市場構成了非常大的壓力，能否有效突破是市場是否有機會翻多的關鍵。

目前的市場格局，關鍵已不在於有多少利多刺激，而在於市場的信心度。

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考量目前的市場情緒和風險，建議考慮以下策略

1. 以 ETF 作為主要佈局工具：

由於追高有風險且信心是關鍵，建議如果想在短線上漲時佈局，可以考慮使用 ETF 的方式。ETF 最大的優勢在於它是一整籃的股票，只要籃子裡大部分股票上漲，獲利機會相對較高。

近期股市漲跌都和川普高度相關，而市場的「震央」就在美國。目前 CNN 的貪婪與恐懼指數顯示美股已相對脫離極度恐慌（分數為 35 分，上週更低）。既然震央在美國的美股都不那麼恐慌了，台灣的投資人或許無需過度恐慌。

如同購買 iPhone 會買品牌公司而非概念股，考慮到美國是震央且市場回穩，建議可以思考在美國市場進行佈局，或是調整美股與台股 ETF 的資金比例。雖然都是投資大環境的 ETF，但可以思考在哪個市場進行佈局更具潛力，建議兩邊市場都可考慮，並調控資金。

2. 警惕即將到來的關稅時間點風險：

5 月份將陸續實施的幾項關稅政策。例如，小額進口包裹的優惠取消將影響網通類股，汽車零組件課徵關稅將影響汽車供應鏈。

如果 5 月初汽車概念股在關稅啟動時就顯現弱勢，這可能是對 7 月 8 號（對等關稅延後 90 天的截止日期）風險的預演。因此，所有佈局都必須特別留意這些時間點。當時間點接近、風險變大時，操作需要更機警、動作要更快。

3. 掌握短線「搶反彈」的精髓：

目前的市場如同「打仗」，需要保持警覺。與其擔心虧損，更該擔心「沒有子彈」（資金）。從 K 線來看，價格已站上月線，顯示危中有機。

如果進行短線反彈操作，其核心原則就像 「搶銀行」：

1. 動作要快。

2. 不要挑三揀四，看到有機會就搶。

3. 如果動作太慢導致買進後大跌，要記得該停損還是要停損，如同「舉雙手投降」。

總而言之，在目前市場面對關稅壓力、追高猶豫且信心為關鍵的時刻，可以考慮利用 ETF 進行穩健的資金佈局，尤其關注美國市場的回穩跡象。同時，必須密切關注即將來到的 5 月及 7 月的關稅實施時間點，並對相關產業股保持警惕。若進行短線操作，則需運用「搶反彈」的策略，強調速度、果斷，並嚴格執行停損。