【紀念品小撇步】零股股東紀念品能領哪些？最後買進日在哪天？超實用工具一鍵查詢報你知！還有熱門紀念品金元包開箱！

鉅亨研報 2025-04-29 14:53

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一、紀念品領取資格：確認三件事

1. 公司是否發放股東會紀念品

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不是每間上市櫃公司都會發放股東會紀念品，如果在股東開會通知書中沒有看到相關資訊，或有特別註明「本次股東會恕不發放紀念品」，就不要白跑一趟囉。

2. 最後買進日

當年度「最後過戶日的前 2 個交易日」前持有該公司股票，就可以領到紀念品，若看到心儀的紀念品一定要把握最後買進日！

3. 需持有股數

不一定要買滿一張才能領紀念品，以多數公司來說，零股股東只需完成指定條件，就算持股未滿 1000 股、甚至只買 1 股也都同樣具領取資格，但少數公司也可能有不同發放規則，最終還需依各公司開會通知書或網站公告為準。

二、三大常見領取流程

1. 如果持有 1000 股以上的股東，只需準備開會通知書並填寫委託資料，將資料交給證券公司股代或是民間代領等指定發放機構，就能順利獲得股東會紀念品。

2. 多數公司不會主動寄開會通知書給零股股東，零股股東需先到台灣集中保管結算所的「股東 e 票通」網站進行電子投票，再攜帶指定文件 (通常為身分證明文件、電子投票證明、開會通知書三擇一) 至指定機構領取。

3. 在股東會當天帶著通知書和身分證件前往現場領取，但注意並不是每間公司都會在股東會當天發放紀念品，實際還是依各公司公告為準。

1. 查詢股東會紀念品發放細節

2. 補發股東會開會通知書

零股股東沒收到開會通知書不用擔心！三步驟帶你完成零股補單申請

註冊、登入豐股務後，在「紀念品總覽」頁選取想查詢的公司 點選右上角的「補發股東會開會通知書」選項 接著完成郵寄地址等資料填寫後，就申請成功囉！

3. 查詢歷年未領現金股利

散戶及存股族注意！許多零股股東過去可能連股利都沒有領到，只要善用這項功能，就有機會幫大家找回被遺忘的股利。

4. 申請更改股利帳戶