歐元區10月PPI年減9.4% 連續第六個月下滑

歐盟統計局 (Eurostat) 周二 (5 日) 公布最新數據顯示，由於能源價格年增速暴跌 25%，歐元區生產者物價指數 (PPI) 年增率在 10 月依舊下滑迅猛，但 PPI 月增速呈小幅上升。

具體來看，歐元區 10 月年減 9.4%，略優於經濟學家預期的下滑 9.5%，前值為下跌 12.4%，年增速已經連續第六個月下滑；按月來看成長 0.2%，符合預期，前值為成長 0.5%。

除能源外，10 月 PPI 年減少 0.2%。另外 10 月中間產品價格年減 5.3%，而資本貨物 (如機械、工具或建築物) 和耐用消費品價格均年增 3.7%，非耐用消費品價格年增 4.2%。

歐元區 10 月 PPI 較 9 月相比，能源價格月增 1.0%，耐用消費品價格月增 0.1%，資本貨物價格保持穩定，非耐用消費品價格月減 0.1%，中間產品價格月減 0.3%。扣除能源後，10 月 PPI 月減 0.2%。

和 9 月相比，10 月 PPI 跌幅最大的國家是盧森堡 (-3.7%)、拉脫維亞 (-2.7%) 和希臘 (-1.9%)，而漲幅最大的國家是愛爾蘭 (+4.9%)、義大利 (+2.2%) 和荷蘭 (+0.7%)。

據媒體調查，上個月歐元區商業活動的低迷有所緩解，但數據仍顯示歐元區經濟本季可能再度萎縮，因占主導地位的服務業繼續難以創造需求。

同日另一份數據顯示，歐元區 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值為 47.6，預期與前值均為 47.1，歐元區 11 月服務業 PMI 終值為 48.7，預期與前值均為 48.2。

另一方面，歐元區 11 月調和消費者物價指數 (CPI) 超預期放緩至 2.4%，為 2021 年 7 月以來最低增速。不過，通膨下降給消費者帶來了一些安慰，並激發了人們對降息很快來臨的期望，投資人開始將歐洲央行 (ECB) 降息的時間預測提前至明年四月。

此外，高盛也調整了對 ECB 降息時間的預期。高盛經濟學家日前在一份報告中表示，ECB 不會像此前預測的那樣等待太久才降息，目前預估首次降息將在明年第二季進行。

高盛經濟學家在報告中寫道：「雖然我們認為第二季之前降息面臨重大障礙，但如果通膨繼續以比預期更快的速度放緩，或者明年經濟成長未能改善，我們的基線預測顯然將傾向於更快的降息周期。」