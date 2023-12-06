ECB最鷹官員轉鴿 施納貝爾開第一槍稱不用再升息

歐洲央行最鷹派官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 週二 (5 日) 立場轉鴿，她表示，有鑑於通膨「顯著」下降，歐洲央行可以不用再升息，此外決策者不應引導市場認為利率將在 2024 年年中前保持穩定。

施納貝爾在接受《路透社》訪問時表示，上週公布的消費者物價數據使歐洲央行「相當不太可能」再度升息，但她拒絕評論六個月內降息的可能性。

施納貝爾說：「我們必須觀察會發生什麼，我們多次遇到意外，因此在就六個月後將要發生的事情表態時應該謹慎。」

她還呼應了歐洲央行副總裁 Luis de Guindos 週一的評論，警告「我們一定不能過早宣布戰勝通膨。」

在歐洲央行連續 10 次升息後，歐元區通膨率從一年前的 10% 以上降至上個月的 2.4%。這使得歐洲央行 2% 的通膨目標已近在眼前，並引發一些人懷疑「政策制定者關於未來兩年物價可能會持續強勁增長」的警告。

施納貝爾被視為歐洲央行鷹派陣營中最有影響力的聲音，她於一個月前堅稱升息仍是一種選擇，因為抗擊通膨的「最後一哩路」可能是最艱難的，但在連續三次公佈出乎意料的良性通膨數據後，她改變了立場。

對此，貨幣市場加大了對更快、更大幅度降息的押注，幾乎完全消化了到 3 月降息 25 個基點以及到明年底之前降息 150 個基點的預期。

三週前，市場體現的第一季降息的可能性幾乎為零，而上月末的時候市場體現的明年降息幅度只有三次 25 個基點。

受此施納貝爾釋出利多消息激勵，歐股普遍收紅，泛歐 Stoxx 600 指數收漲 0.40，漲幅 1.84%，報 467.62 點；德國 DAX30 指數收紅 129.59 點，漲幅 0.79%，報 16534.35 點；法國 CAC40 指數收漲 54.40 點，漲幅 0.74%，報 7386.99 點。