看好藥物銷售強勁 嬌生估明年營收高達6%

嬌生週二 (5 日) 預估，由於抗癌藥物 Darzalex 和 Carvykti 的強勁需求，以及重磅藥物 Stelara 的強勁銷售，該公司明年的營收將成長 5% 至 6%。不過該預測不包括其新冠疫苗疫苗的銷售。

該公司預估，明年全年調整後的營益為每股 10.55 美元至 10.75 美元，其中包括最近收購私人醫療設備製造商 Laminar 帶來的 0.15 美元的影響。

自今年早些時候嬌生分拆消費者保健部門以來，該公司已將重點縮小到藥品和醫療設備業務上。

值得注意的是，嬌生治療牛皮癬的重磅藥物 Stelara 在歐洲的銷售預料最早將在明年面臨壓力，因為該藥的一項關鍵專利將到期，另外從 2025 年開始，還將在美國面臨競爭。

嬌生財務長 Joseph Wolk 表示，儘管明年中期至下半年，美國以外的一些生物相似藥將開始進入 Stelara，但仍認為公司處於有利地位。這種藥物的銷售主要來自於治療發炎性腸道疾病 (IBD)。

他補充說：「當你對 IBD 患者進行了成功的治療後，患者和醫生都不想大幅改變這種情況。」

在周二晚些時候召開的投資人會議之前，嬌生表示，預估其製藥部門的銷售額在 2025 年至 2030 年期間將以 5-7% 的複合年成長率成長。

另外，嬌生計劃到 2030 年推出至少 20 種新療法，其 10 多種產品在高峰年銷售額有可能超過 50 億美元，其中包括較新的癌症治療藥物 Talvey 和 Tecvayli。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 周二美股盤前股價上漲 0.74%，每股暫報 160.05 美元。