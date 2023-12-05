路透調查：全球大城市房價未來2年漲幅放緩 

根據路透最新調查，全球大部分主要市場的房地產價格在未來兩年仍將上漲，儘管漲幅已比三個月前預測的緩慢。

已開發國家大多數城市今年的房價將以上漲作收，讓年初預言房價將從疫情高點暴跌兩位數的許多分析師跌破眼鏡。

分析師如今預測，雖然 2024 年和 2025 年的房價預料將上漲，但因房貸利率高、價格可負擔的房屋匱乏，使漲幅受抑制。

在路透調查的八大城市當中，有五個城市 2024 年房價將上漲，2025 年則將全數上漲。本調查涵蓋超過 100 個房地產市場的策略師，受訪時間介於 11 月 15 日至 12 月 4 日。

萊坊 (Knight Frank) 研究部門主管 Liam Bailey 說：「房價此刻受限，因為有低庫存這個因素在背後支撐。房價不但沒有大跌、甚至再次上漲，就是因為庫存很低的緣故。」

展望 2025 年，美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、杜拜的房價，預估上漲 1.3% 到 5%，印度的漲幅可能超過 7%。

儘管房價仍呈現緩漲的格局，但路透調查的 71% 策略師都認為，首購族的買房負擔，將在未來一年有所減輕。

而在房屋供給方面，雖然約 60% 策略師認為未來兩、三年內會有比較多可負擔的房屋出現，但只有 11% 認為能達到滿足市場需求的水準。

萊坊的 Bailey 說，觀察建築成本和土地成本，就可知道要讓住房降到大眾可負擔水準是很困難的，他預測，房屋供給不足將是大部分已開發國家在五年內都無法紓解的問題。

個別國家的房價漲幅預測

根據路透訪調的分析師，美國今年房價平均上漲 2.7%，明年預估攀升 1.8%，9 月時的調查都是持平的。

澳洲房價在 1 月築底，目前已收復 2022 年所有失土，調查顯示今年將上漲 8%，明年可能再漲 5%。

紐西蘭房價明年預估上漲 4%、2025 年上漲 5%，低於 8 月調查時的 5% 和 6%。

德國和英國明年房價預料分別下跌 2.8% 和 2%，但 2025 年可能都會回升 2-3%。

加拿大房市一度火熱，疫情期間暴漲 50%，但明年預料將停滯，到 2025 年才可能再上漲 3.3%。

印度方面，在高收入者需求的帶動下，今年和明年房價漲幅可能達到 6.8%，比消費者物價的增速還快。