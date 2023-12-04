中國央行總裁：主動適應房市重大轉型 堅持「房住不炒」定位

中國央行總裁潘功勝上周接受《新華社》專訪後，周一（4 日）進一步在《人民日報》撰文表示，要主動適應房地產市場重大轉型，戰略上牢牢堅持「房住不炒」定位。

以下是潘功勝的發言要點：

更加注重跨周期和逆周期調節 保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性，滿足實體經濟有效融資需求，促進經濟穩定成長。積極盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

主動適應房地產市場重大轉型

戰略上，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位；策略上，弱化房地產市場風險水準，防範房地產市場風險外溢，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行。

為保障性住宅等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住宅租賃金融政策體系，加快建構房地產發展新模式。

保持人民幣穩定

統籌內外均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。今年以來，美元利率水準走高，全球避險情緒上升，推動美元指數升至 2003 年以來較高水準，帶動非美元貨幣對美元集體貶值。

得益於中國經濟持續回升，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值。中國人民銀行將堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，更好發揮人民幣匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用。

根據宏觀經濟和金融市場形勢，穩定市場預期，堅決對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

牢牢守住不發生系統性金融風險底線

穩妥化解重點區域和重點機構金融風險。當前金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的比率都很小。

中國人民銀行將更好履行中央銀行最後貸款人的職能，配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省份，制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水準，多渠道補充資本。

政府債務水準在國際上處於中游偏下水準，中央政府債務負擔較輕。地方政府債務主要用於基礎設施投資，一般有實物資產支持，對當地經濟發展有正外部性。大部分債務集中於經濟基礎較好、發展勢頭強勁的省份，有能力自行化解債務。

對於少數債務負擔相對較重地區，按照中央部署，在地方政府承擔融資平台債務風險化解主體責任的基礎上，中國人民銀行會同有關部門，指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府存量債務風險。