〈房產〉萬物都大漲 今年房市代表字以「漲」字奪冠

房仲業者舉辦的「房市代表字」網路票選結果出爐，2023 年由「漲」字拔得頭籌，獲得近 47% 民眾認同，獲選原因為「通膨物價漲不停，房價利率全都漲」；民眾票選年度最有感的房市新聞則為「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市猶如洗三溫暖，歷經去年起的升息波段，房貸利率正式破 2，地板價來到 2.06%；此外，今年 10 月租金指數 104.56 創新高，CPI 年增率也上修到 2.46%，物價飆升，生活壓力山大，加上平均地權條例新制實施，預售屋轉手受限，因此「平均地權」和「利率和物價雙漲」成為民眾最關心的兩大房市新聞頭條，「漲」也成為購屋族最有感的關鍵字。

雖然上半年利空不斷，導致交易滑落，不過下半年的「新青年安心成家購屋優惠貸款」，卻為購屋市場注入暖流，再掀起一波首購買氣，年底房市回溫，今年房市呈現「先冷後熱，價穩量回」的狀況。

觀察近三年房市代表字，2021 年政府釋出打炒房、重稅等政策，又適逢疫情缺工缺料、營建成本提 升，全球房價不減反「漲」；2022 年不僅房價續漲，全球也進入升息循環，央行為抑制通膨，該年四個季度全數「升」息；來到 2023 年，央行累計五度升息、總升息幅度達 3 碼，且不論房價、物價、利息全面走揚，民眾生活開銷加重，荷包大緊縮，因此「漲」再度成為年度關鍵字。

此外，根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2023 年十大房市新聞，有 4 成 5 民眾對「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」最有感；其次是「新青安房貸 購屋利率 1.775% 起」，以及「央行五度升息 房貸利率突破 2% 大關」，成為今年前三大房市焦點議題。張旭嵐指出，今年房市明顯受政策影響而波動，不過下半年房市回溫，買賣移轉棟數可望挑戰 30 萬棟。