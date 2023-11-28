香港10月房價再跌 摔至逾6年半新低

受利率上升和購買情緒疲軟的拖累，香港 10 月房價延續跌勢，跌至 2017 年 3 月以來的最低水準。

香港差餉物業估價署數據顯示，10 月私人住宅售價指數跌至 321.4，是連續第 6 個月下跌，至超過 6 年半的新低。其中，按月跌幅為 2.2%，較 9 月的 2.4% 略微收窄，按年跌幅為 8.2%，同樣跌勢減緩。

累計今年前 10 個月，房價下跌 4%。 房地產經紀人預計全年房價將下跌約 5%。

其中，中小型單位樓價按月跌約 2.2%，大型單位跌逾 1.9%；首 10 個月分別累計跌 3.9% 及 4.8%。

香港上個月宣布，第二套房購買者和非公民購買者的印花稅將從 15% 減半至 7.5%，但這項放寬政策，對重振香港經濟支柱產業還未顯示出成效。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管 Martin Wong 表示，「購買力需要更長的時間才能釋放，市場缺乏信心」。他預計，房價在今年已經下跌 5% 至 6% 之後，還會再挫 3% 至 5%。

投資銀行瑞銀 (UBS) 預測，由於香港的借貸成本已飆升至 2007 年以來的最高，2024 年香港的房價可能會再下跌 10%。任何降息的正面影響，可能只會在明年晚些時候見到效果。