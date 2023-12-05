〈紐約匯市〉美元收復部分失土 比特幣漲破4.2萬美元 2022年初首見

美元指數周一 (4 日) 小幅走高，收復上周部分失土，對聯準會 (Fed) 很快就會開始降息的押注，此前已導致美元指數連續三周收黑。與此同時，比特幣突破 42,000 美元，為 2022 年初以來首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.39%，至 103.66。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五表示，Fed 準備在必要時進一步收緊政策，但也指出利率已進入限制性區間，帶動通膨趨緩。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「是的，他 (指鮑爾) 說升息周期已經結束，但是對 Fed 來說，這早已成定局。更重要的一點是，鮑爾表示 Fed 不會太快開始降息。」

加密貨幣方面，對美國監管機構即將批准比特幣 ETF 發行的預期，帶動比特幣飆破 42,100 美元，至 2022 年 4 月以來新高，使今年累計漲幅擴大至 150% 以上。截稿前，比特幣報 41,751 美元。

Fineqia International 研究分析師 Matteo Greco 指出，監管批准將帶來傳統金融投資人的短期資本流入，刺激上漲趨勢。若未獲批准，則市場參與者對原本可能獲准的高度期望，可能使比特幣短期內陷入負面價格走勢。

投資人對 Fed 升息周期已結束的押注，也為風險資產帶來提振。本周市場關注焦點在於美國 11 月非農就業數據，市場預估上月新增就業人口將達 18 萬，高於 10 月的 15 萬。

歐元貶 0.4% 至 1.0836 美元，延續上周貶勢。周一數據顯示德國 10 月出口意外下滑，打擊市場對於歐洲最大經濟體正在回穩的信心。

隨著數據顯示美國通膨快速放緩，歐元兌美元上月勁揚 3%，且一度升破 1.10 美元，觸及 8 月以來最高水平。美元指數則創一年多來最大單月跌幅。

其他貨幣方面，英鎊貶 0.6% 至 1.2633 美元，澳幣重貶 0.8% 至 0.6620 美元。美元兌瑞士法郎升 0.45% 至 0.8727 瑞郎。

美元兌日元盤中貶至近三個月低點後回升，截稿前上漲 0.3% 至 147.20 日元。

截至台灣時間周二 (5 日) 約 6:00 價格: