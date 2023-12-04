比特幣牛市啟動？行業專家看向明年升至10萬美元

比特幣周末期間再發動漲勢，周一 (4 日) 不僅突破 4 萬美元關口，漲勢暫時未見阻力，直逼 42000 美元。一些行業高層聲稱，新一輪牛市已經展開，愈來愈多人看向 2024 年升至 10 萬美元，創下歷史新高。

比特幣今年已上漲超過 130%，許多人對這一成長動能持續到 2024 年，抱持樂觀態度。

Ledger 執行長 Pascal Gauthier 指出， 2023 年是為即將到來的牛市做好準備的一年，人們更對 2024 和 2025 年充滿希望。

在去年的大熊市之前，比特幣在 2021 年 11 月寫下歷史新高，升至近 69000 美元。

自那時起，加密產業就遭遇了一系列問題，從代幣崩跌至交易所破產及刑事訴訟，曾經排名世界前二的 FTX 最終破產，創辦人 Sam Bankman-Fried 因七項刑事欺詐罪被判有罪。

近期，與比特幣現貨 ETF 相關的樂觀期待，一直推升幣價。人們相信，一旦現貨 ETF 獲得批准，將吸引更多以前不想接觸加密貨幣的傳統投資者。

Gauthier 說：「我認為 ETF 的真正含義是比特幣正在成為主流，而這正是人們所等待的。」

第二個重大利多是每４年一次的減半，這將限制比特幣的供應量。

樂觀的氛圍下，更多樂觀的預測被提出。首先是渣打銀行上周重申了 4 月的價格預測，即比特幣到 2024 年底將達到 10 萬美元。渣打銀行表示，這部分將是由 ETF 獲得批准所推動。

加密金融服務公司 Matrixport 上周發布報告，預計比特幣到 2024 年 4 月將達到 63140 美元，到明年年底將達到 125000 美元。

Matrixport 在報告中表示，「根據我們的通膨模型，宏觀環境預計仍將是加密貨幣的強勁推動力。 預計通膨將再次下降，促使聯準會可能啟動降息。」

Blockstream 執行長 Adam Back 在社群媒體上表示，他相信比特幣在下一次減半之前可能會達到 10 萬美元，Back 還認為，在看漲的情況下，比特幣的價格可能會達到 75 萬至 100 萬美元。