市場波動加劇：美債下跌 黃金衝高回落 比特幣續漲升破41000美元

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周關於政策的發言，周一 (4 日) 繼續帶來亞股市場各類資產行情波動，美國公債價格下跌，黃金從盤中高點急速回落，比特幣站上 4 萬美元後繼續攀升，突破 41000 美元關卡。

儘管鮑爾上周針對聯準會明年很快降息的預期予以反駁，僅表示聯準會將謹慎行事，但維持進一步升息的選項，美國政府債券上周五依舊上漲，交易員相信，聯準會升息周期已經結束，焦點轉向何時開始降息以及降息幅度。

不過到周一亞市，美債出現回落，各天期公債殖利率均上升，基準 10 年期公債殖利率升至約 4.25%。

黃金市場衝高回落，周一一早反映市場情緒，金價由每盎司 2070 美元一口氣漲至近 2150 美元，大漲逾 3%，寫下歷史新高紀錄。但價格很快回落，亞洲午盤回到約 2085 美元附近。

加密貨幣則是由周末期間就發動漲勢，周一上午一口氣衝破 4 萬美元關卡，為 2022 年 5 月以來首見，但與其他資產漲多回落相較，比特幣在台北時間午間仍在上揚，下午 13 時許衝破 41000 美元，至 13:25，繼續漲至 41500 美元附近，24 小時漲幅直逼 4%，過去一周漲逾 9%。

亞洲股市漲跌互現，澳洲和南韓股市上漲，日本股市下跌。 標普 500 指數期貨穩定。

Fundstrat 研究主管 Tom Lee 在周日的一份報告中表示，當前處於一個不確定的區域，在下次聯準會政策會議之前將有大量經濟數據公布。 「市場可能正在整合，」他補充道，但「我們認為逢低買盤盛行，12 月是美國股市上漲的月份」。

香港和中國大陸股市繼續，在香港法院再次推遲房地產開發商中國恒大是否應該清盤的決定後，陷入困境的中國恒大集團的股價飆升了 22%。