美10月工廠訂單下滑3.6% 創約3年半以來最大單月跌幅

美國商務部人工普查局周一 (4 日) 公布最新數據顯示，美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期，創下約三年半以來最大單月跌幅，主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響，同時也強化高利率開始影響支出的觀點。

美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期，創下約三年半以來最大單月跌幅。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 10 月工廠訂單月減 3.6%，遠超經濟學家預期的下滑 2.6%，創下 2020 年 4 月以來最大單月降幅，前值自 2.8% 下修至 2.3%。該月扣除運輸的工廠訂單月增率報 0.8%，前值為 - 1.2%。

美 10 月扣除運輸的工廠訂單月增率報 0.8%，前值為 - 1.2%(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，受第三季商品支出激增提振的製造業，正日益感受到利率上升的壓力，並進一步顯示出經濟將在第四季大幅放緩的跡象。該產業占美國國內生產毛額 (GDP) 的 11.1%。

與此同時，美國 10 月耐久財訂單修正值為負成長 5.4%，符合市場預期且與前值持平。另外，該月運輸設備訂單下降 14.7%、機械訂單下降 0.3%、電氣設備、電器和零組件訂單下降 1.1%、非耐久財製造業訂單下降 1.9%。

美國 10 月國防支出月增 24.7%、非國防支出月減 15.8%。(圖：ZeroHedge)

此外，美國 10 月製成品出貨量下降 1.4%、製成品庫存微增 0.1%，未交貨訂單則成長 0.3%。

值得注意的是，美國 10 月不包括飛機在內的非國防資本財訂單下降 0.3%，而上月的預估為下降 0.1%。飛機訂單被視為衡量企業設備支出計畫的指標。

這些所謂的核心資本貨物的出貨量與上月持平，由此可見企業在設備上的支出於第三季萎縮。