鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為28.15元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.76元，其中最高估值2.03元，最低估值1.69元，預估目標價為28.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.03
|2.06
|2.02
|最低值
|1.69
|1.54
|1.69
|平均值
|1.8
|1.73
|1.79
|中位數
|1.76
|1.68
|1.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|71,459,270
|71,532,520
|71,846,170
|最低值
|56,111,000
|56,693,000
|57,242,000
|平均值
|64,351,920
|63,752,170
|65,739,400
|中位數
|65,400,000
|62,958,900
|66,934,720
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。