MSCI效應 法人大換股 外資爆買開發金13萬張投信狂倒10萬張

MSCI 季調今 (30) 日盤後生效，台股甩尾上攻收最高，成交量放大至 4027 億元，外資買超 80.15 億元，台指期回補空單 870 口，淨空單降至 3608 口。現股方面，外資大買開發金 12.9 萬張最多，但投信大砍 10 萬張也是最多，其餘如聯電、世界、統一、遠東新、中鋼、宏碁、南亞科等都是今日土洋對作標的。

外資買超前十來看，除了開發金 (2883-TW) 外，外資也買超中信金 (2891-TW)2.43 萬張、國泰金 (2882-TW)7638 張、華南金 (2880-TW)6390 張；ETF 則有元大滬深 300 正 2(00637L-TW)1.09 萬張，以及元大台灣 50 (0050-TW)6955 張。

電子股有宏碁 (2553-TW)3.58 萬張、華泰 (2329-TW) 近 1.58 萬張、南亞科 (2408-TW)1.5 萬張，另外，外資雖然僅買超台積電 (2330-TW)4882 張，但買超金額 28.09 億元居冠；傳產則以中鋼 (2002-TW)3.54 萬張最多。

外資賣超最多是聯電 (2303-TW)3.23 萬張，還有緯創 (3231-TW)1.83 萬張、世界 (5341-TW)1.56 萬張；鴻海 (2317-TW)6786 張、面板雙虎群創 (3481-TW)6165 張、友達 (2409-TW)5651 張，以及統一 (1216-TW)1.25 萬張、長榮航 (2618-TW)5631 張、遠東新 (1402-TW)5464 張、國泰 20 年美債 (00687B-TW)8456 張。

投信今日則站在賣方，賣超 18.37 億元，大砍開發金 10.64 萬張、中鋼 4.93 萬張、宏碁 4.54 萬張、南亞科 1.21 萬張、緯創 8615 張、廣達 (2382-TW)6441 張、元大高股息 (0056-TW)2037 張、大聯大 (3702-TW)1332 張、京元電子 (2449-TW)1128 張、奇鋐 (3017-TW)1029 張。

投信買超最多則是聯電 2.82 萬張、再來依序為統一 1.44 萬張、世界 1.38 萬張、遠東新 9033 張、台泥 (1101-TW)8159 張、第一金 (2892-TW)5561 張、南亞 (1303-TW)3898 張、上海商銀 (5876-TW)3310 張、遠傳 (4904-TW)3211 張、華邦電 (2344-TW)3192 張。