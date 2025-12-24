鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至115元，幅度約5.99%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至115元，調升幅度5.99%。其中最高估值192元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀2位。
穩懋(3105-TW)今(24日)收盤價為188元。近5日股價上漲11.57%，相關半導體類指數近5日上漲4.14%，櫃買市場加權指數上漲3.17%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 你只知道華通 昇達科？ 太空算力已成AI新亮點！這檔「隱形冠軍」更是主力低調押寶的大贏家！
- CPO 不是新題材，而是 AI 架構演進的必然結果-話題延續
- 緯創 鴻海 力積電 華城 下個買點? 【環宇 第2】目標翻倍
- 跟著飆股一起飛、金像電、新盛力、華星光、順達、德律、跨年必買Only One【壓箱寶好股】？請跟上
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇