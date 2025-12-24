search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至115元，幅度約5.99%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由108.5元上修至115元，調升幅度5.99%。其中最高估值192元，最低估值92元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀2位。

穩懋(3105-TW)今(24日)收盤價為188元。近5日股價上漲11.57%，相關半導體類指數近5日上漲4.14%，櫃買市場加權指數上漲3.17%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

